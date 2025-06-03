Электроэнергии временно лишились жители Запорожья и части Херсонской области

03 июня 2025, 09:55, ИА Амител

Последствия атаки беспилотников ВСУ на Херсонскую область / Фото: официальный Telegram-канал губернатора региона Владимира Сальдо

3 июня Запорожская область и значительная часть Херсонской области остались без света в результате атак со стороны ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Губернатор Запорожья Евгений Балицкий рассказал, что в северо-западной части региона повреждено высоковольтное оборудование. В результате без электричества остался весь регион.

"Министерству энергетики Запорожской области поручено в короткие сроки разработать резервные источники электроэнергии", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Объекты здравоохранения в Запорожье перевели на резервные источники электроснабжения.

По данным корреспондента РИА Новости, света нет в Мелитополе. При этом в самом городе ситуация спокойная – действует комендантский час, улицы пусты.

В Херсонской области без электричества остались более 100 тысяч жителей в 150 населенных пунктах. Причиной послужило аварийное отключение электроснабжения. Губернатор региона Владимир Сальдо уточнил, что обломки сбитых украинских беспилотников повредили новую подстанцию в Геническом районе. Специалисты восстанавливают подачу электроэнергии.

Кроме того, взрывы прогремели в Липецкой области. Об этом сообщает Shot. Очевидцы услышали характерные звуки в селе Косыревка не менее пяти раз. По уточненным данным, взрывы могли произойти в ходе обезвреживания беспилотников саперами.