Регистрация браков: почему такое право предлагают дать нотариусам наравне с ЗАГСами?
Нотариусы предлагают дать им право на регистрацию браков россиян
28 апреля 2023, 15:55, Анастасия Бичакова
Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик предложил дать право на регистрацию и расторжение браков нотариусам. Чтобы они могли брать деньги и за это.
Есть ли уже по этому поводу законопроект и когда его введут – читайте на amic.ru.
Разрешить нотариусам регистрировать браки – это уже законопроект?
Нет. Пока это не законопроект, а только обсуждения самих нотариусов. Но ждать законодательных инициатив на этот счёт наверняка стоит, считает "Российская газета".
Кто знает: может, рано или поздно в нотариальную палату можно будет надеть фату и прихватить с собой обручальные кольца?
Хотя и на этом фантазии не заканчиваются.
"Скрепить любящие сердца на фоне старого замка или на вершине живописной горы мог бы нотариус", – шутит издание.
Ну да ладно. Шутки в сторону. Теперь о серьёзном.
Зачем вообще нотариусам право на регистрацию браков?
Затем, что нотариусы могут стать неплохой подмогой для ЗАГСов, в которых иногда собираются очереди из сотен пар, желающих жениться. А всё потому, что многим женихам и невестам хочется красивую дату для свадьбы. К примеру, 14 февраля, День всех влюблённых. Или, допустим, 07.07.2023, 08.08.2023 и т.д. (магия цифр).
Запись будущих молодожёнов на "горячие" даты порой начинается аж за полгода до самого события.
И всё равно есть риск не успеть "забронировать" нужный день в ЗАГСе. Для некоторых это проблема, и чтобы всё пошло по плану, можно было бы обратиться к нотариусу.
Брак у нотариуса: есть ли ещё какие-то плюсы?
Хорошо, допустим, мы зарегистрировали брак у нотариуса. А узнают ли об этом в ЗАГСе?
Да. Предположим, что нотариусам разрешили регистрировать браки (но напомним: пока это только игра воображения). И вот один из них провёл для вашей пары свадебную церемонию… Несомненно, в ЗАГСе об этом обязательно узнают.
У нотариусов уже есть доступ к электронной базе ЗАГСов. Так что теоретически они могли бы вносить туда информацию о зарегистрированных браках. Или вообще стали бы внешним представительством ЗАГСов.
Вот это да, что ещё интересного в браках у нотариуса?
Их можно было бы заключать дистанционно. И это особенно забавно: каждая "половинка" могла бы находиться в кабинете у своего нотариуса. Но как это и что под этим подразумевается – не уточняют.
Да и, впрочем, не всех эта идея впечатлила. Председатель Госдумы Вячеслав Володин иронично прокомментировал предложение позволить регистрировать браки дистанционно.
"Что касается развода – понятно. Особенно этому предложению активно рукоплескали женщины. А что касается брака, вы вдумайтесь: если люди хотят жить вместе и пройти плечом к плечу всю жизнь, зачем заключать его дистанционно? Куда мы ведём общество?" – заявил депутат.
Но зато предложение уже можно сделать дистанционно. До чего дошёл прогресс!
Ого, это как?
Ничего особо сложного: через "Госуслуги". Чтобы сделать предложение человеку на портале, нужно только знать СНИЛС и электронную почту своего партнёра. Это требуется, чтобы инициировать заявление на вступление в брак.
Ладно, теперь вернёмся к нотариусам.
16:46:26 28-04-2023
ЗАГС есть ЗАГС. Дворцы Церемония а не забегаловка у нотариуса как скотский перепехон в лифте или подворотне.
16:48:58 28-04-2023
Размывают церемонию, ещё МФЦ разрешите.)))
21:03:37 28-04-2023
если у вас ничего нет и кроме получки дальше не предполагается вам в загс. если у кого то что есть или родственник такой вам к нотариусу. если вы не уверены друг в друге вам в церковь