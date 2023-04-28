Нет. Пока это не законопроект, а только обсуждения самих нотариусов. Но ждать законодательных инициатив на этот счёт наверняка стоит, считает "Российская газета".

Кто знает: может, рано или поздно в нотариальную палату можно будет надеть фату и прихватить с собой обручальные кольца?

Хотя и на этом фантазии не заканчиваются.

"Скрепить любящие сердца на фоне старого замка или на вершине живописной горы мог бы нотариус", – шутит издание.

Ну да ладно. Шутки в сторону. Теперь о серьёзном.