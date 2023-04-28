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Регистрация браков: почему такое право предлагают дать нотариусам наравне с ЗАГСами?

Нотариусы предлагают дать им право на регистрацию браков россиян

28 апреля 2023, 15:55, Анастасия Бичакова

ЗАГС, свадьба / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
ЗАГС, свадьба / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик предложил дать право на регистрацию и расторжение браков нотариусам. Чтобы они могли брать деньги и за это. 

Есть ли уже по этому поводу законопроект и когда его введут – читайте на amic.ru.

1

Разрешить нотариусам регистрировать браки – это уже законопроект?

Нет. Пока это не законопроект, а только обсуждения самих нотариусов. Но ждать законодательных инициатив на этот счёт наверняка стоит, считает "Российская газета".

Кто знает: может, рано или поздно в нотариальную палату можно будет надеть фату и прихватить с собой обручальные кольца?

Хотя и на этом фантазии не заканчиваются.

"Скрепить любящие сердца на фоне старого замка или на вершине живописной горы мог бы нотариус", – шутит издание.

Ну да ладно. Шутки в сторону. Теперь о серьёзном.

2

Зачем вообще нотариусам право на регистрацию браков?

Затем, что нотариусы могут стать неплохой подмогой для ЗАГСов, в которых иногда собираются очереди из сотен пар, желающих жениться. А всё потому, что многим женихам и невестам хочется красивую дату для свадьбы. К примеру, 14 февраля, День всех влюблённых. Или, допустим, 07.07.2023, 08.08.2023 и т.д. (магия цифр).

Запись будущих молодожёнов на "горячие" даты порой начинается аж за полгода до самого события.

И всё равно есть риск не успеть "забронировать" нужный день в ЗАГСе. Для некоторых это проблема, и чтобы всё пошло по плану, можно было бы обратиться к нотариусу.

3

Брак у нотариуса: есть ли ещё какие-то плюсы?

Да, есть. Если бы нотариусам разрешили заключать браки граждан, то плюсом к этому все желающие могли бы оформить у них брачный договор. Как говорится, не отходя от кассы.
4

Хорошо, допустим, мы зарегистрировали брак у нотариуса. А узнают ли об этом в ЗАГСе?

Да. Предположим, что нотариусам разрешили регистрировать браки (но напомним: пока это только игра воображения). И вот один из них провёл для вашей пары свадебную церемонию… Несомненно, в ЗАГСе об этом обязательно узнают.

У нотариусов уже есть доступ к электронной базе ЗАГСов. Так что теоретически они могли бы вносить туда информацию о зарегистрированных браках. Или вообще стали бы внешним представительством ЗАГСов.

5

Вот это да, что ещё интересного в браках у нотариуса?

Их можно было бы заключать дистанционно. И это особенно забавно: каждая "половинка" могла бы находиться в кабинете у своего нотариуса. Но как это и что под этим подразумевается – не уточняют.

Да и, впрочем, не всех эта идея впечатлила. Председатель Госдумы Вячеслав Володин иронично прокомментировал предложение позволить регистрировать браки дистанционно.

"Что касается развода – понятно. Особенно этому предложению активно рукоплескали женщины. А что касается брака, вы вдумайтесь: если люди хотят жить вместе и пройти плечом к плечу всю жизнь, зачем заключать его дистанционно? Куда мы ведём общество?" – заявил депутат.

Но зато предложение уже можно сделать дистанционно. До чего дошёл прогресс!

6

Ого, это как? 

Ничего особо сложного: через "Госуслуги". Чтобы сделать предложение человеку на портале, нужно только знать СНИЛС и электронную почту своего партнёра. Это требуется, чтобы инициировать заявление на вступление в брак.

Ладно, теперь вернёмся к нотариусам.

7

В каких-либо странах нотариусы уже регистрируют чужие браки?

Да, в некоторых странах у нотариусов уже есть такое право. Например, в Эстонии, Испании, Франции и Латвии.
Фото: unsplash.com

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Комментарии 3

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Гость

16:46:26 28-04-2023

ЗАГС есть ЗАГС. Дворцы Церемония а не забегаловка у нотариуса как скотский перепехон в лифте или подворотне.

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Гость

16:48:58 28-04-2023

Размывают церемонию, ещё МФЦ разрешите.)))

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вася

21:03:37 28-04-2023

если у вас ничего нет и кроме получки дальше не предполагается вам в загс. если у кого то что есть или родственник такой вам к нотариусу. если вы не уверены друг в друге вам в церковь

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