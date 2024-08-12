Рекламу финансовых пирамид под видом кооперативов запретили в России

Этой лазейкой ранее пользовались мошенники

12 августа 2024, 08:31, ИА Амител

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В России вступили в силу изменения в законе "О потребительской кооперации", сообщает "Российская газета". Согласно новым правилам, организации, не подконтрольные Банку России, больше не имеют права привлекать средства физических лиц в качестве инвестиций.

Ранее отсутствие статуса финансовой организации не было препятствием для привлечения денег или имущества россиян. Этим пользовались мошенники, которые предлагали "выгодные" инвестиции и обманывали людей, выманивая их сбережения.

Сергей Иванов, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), заявил, что новый закон позволяет классифицировать рекламу финансовых пирамид, которые маскируются под кредитные потребительские кооперативы, как недостоверную.

"Нужно донести до людей простую истину: прежде чем доверить свои деньги организации, необходимо проверить, есть ли она в реестре Банка России. Если у организации нет лицензии, люди не будут ей доверять, а надзорные органы получат основания для проведения проверок", — отметил эксперт.

Вениамин Каганов, генеральный директор АРФГ, пояснил, что финансовые пирамиды часто маскируются под кредитные потребительские кооперативы. «Запрет потребительским обществам привлекать средства физических лиц, не являющихся пайщиками, не приведёт к потерям для таких организаций. Граждане по-прежнему смогут покупать паи. А реклама пирамид под видом КПК станет недостоверной», — подчеркнул он.