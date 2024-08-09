Финансист рассказал россиянам о принципе "лесенки"
Он поможет увеличить свои накопления
09 августа 2024, 10:35, ИА Амител
В связи с повышением ставок по депозитам метод накопления сбережений "лесенкой" снова стал популярным. Об этом сообщает агентство "Прайм".
Этот метод, описанный основателем сервиса "Кредчек" Эльманом Мехтиевым, включает в себя несколько ключевых шагов.
Во-первых, необходимо учитывать не только ежемесячные, но и нерегулярные расходы.
Затем нужно разделить накопления на части в зависимости от сроков, на которые они потребуются, и обеспечить покрытие ежемесячных расходов. Когда сроки хранения денег в "конвертах" истекают, рекомендуется выбирать депозиты. Однако эксперт отмечает, что не стоит размещать деньги на слишком долгий срок, даже если процентная ставка высока.
"Понятно, что на более короткие сроки банки предлагают более низкие ставки, но зато не придётся переплачивать гораздо больше за кредиты, которые могут понадобиться, если возникнет "кассовый разрыв", — объясняет эксперт Мехтиев.
11:24:23 09-08-2024
Муть... Деньги надо тратить иначе инфляция сожрет.... Банк-депозит-% ниже инфляции...
12:27:03 09-08-2024
Коля (11:24:23 09-08-2024) Муть... Деньги надо тратить иначе инфляция сожрет.... Банк-д... Зачем тратить все деньги? Стремиться съесть два завтрака, или купить кучу не нужных дорогих тряпок или техники, что бы не потерять на инфляции?
13:10:20 09-08-2024
Гость (12:27:03 09-08-2024) Зачем тратить все деньги? Стремиться съесть два завтрака, ил... можно в церкву снести. как вариант.
12:50:30 09-08-2024
Жизнь это радость ...и боль!
Каждый день нужно делать свой выбор - сэкономить или потратить, поехать или остаться.
Лучше иметь, конечно, план, на ближайшие несколько лет. Планировать нужно "в долгую", подразумевая крупные приобретения и путешествия, тогда и будет понимание, куда пойдет твоя зарплата, и хватает ли её на твои хотелки.
13:40:54 09-08-2024
Гость (12:50:30 09-08-2024) Жизнь это радость ...и боль!Каждый день нужно делать сво... В текущих условиях иметь план на несколько лет? Серьезно? Жители Суджи, наверное, тоже имели. А уж говорить в текущих условиях, куда "пойдет" твоя зп... Завтра примут какой-нибудь новый закон, и твой работодатель - банкрот. Или кому-нибудь не понравится твой пост пятнадцатилетней давности (реальный недавний кейс), или еще что. Горизонт планирования сейчас - даже не месяцы.
15:00:12 09-08-2024
Гость (13:40:54 09-08-2024) В текущих условиях иметь план на несколько лет? Серьезно? Жи... страна довольно продолжительный период жила с нормальным периодом планирования и предсказуемости.
предварительно навоевавшись даже больше чем надо, заплатив за эту стабильность миллионами жизней.
потом этот период назвали "застой".
может и нет у ШНМ потребности в спокойствии?