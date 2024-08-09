Финансист рассказал россиянам о принципе "лесенки"

Он поможет увеличить свои накопления

09 августа 2024, 10:35, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/827326

В связи с повышением ставок по депозитам метод накопления сбережений "лесенкой" снова стал популярным. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Этот метод, описанный основателем сервиса "Кредчек" Эльманом Мехтиевым, включает в себя несколько ключевых шагов.

Во-первых, необходимо учитывать не только ежемесячные, но и нерегулярные расходы.

Затем нужно разделить накопления на части в зависимости от сроков, на которые они потребуются, и обеспечить покрытие ежемесячных расходов. Когда сроки хранения денег в "конвертах" истекают, рекомендуется выбирать депозиты. Однако эксперт отмечает, что не стоит размещать деньги на слишком долгий срок, даже если процентная ставка высока.

"Понятно, что на более короткие сроки банки предлагают более низкие ставки, но зато не придётся переплачивать гораздо больше за кредиты, которые могут понадобиться, если возникнет "кассовый разрыв", — объясняет эксперт Мехтиев.