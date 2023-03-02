Рекордное количество домов снесут в Барнауле в 2023 году

На расселение жильцов потратят 850 миллионов рублей

02 марта 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В этом году в Барнауле снесут рекордное количество аварийных многоквартирных домов – порядка 80 штук. Для сравнения: в 2022-м снесли 51 дом, сообщают "Вести Алтай".

Жильцов будут расселять в рамках краевой адресной программы и муниципальной программы "Барнаул – комфортный город". В прошлом году на это потратили рекордные 2,1 миллиарда рублей. В этом же году на это выделили 850 миллионов.

Перечень попадающих под расселение домов уже определён.