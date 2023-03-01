Жильцов элитного дома в Сибири расселили из-за угрозы обрушения

Людям решили предоставить жильё из маневренного фонда на окраине города, но они отказались

01 марта 2023, 16:32, ИА Амител

Фото: 2gis.ru

В Омске жильцы полностью покинули третий подъезд элитной многоэтажки, поскольку он может рухнуть, сообщает Om1.ru.

"Специалисты провели обследование здания и пришли к выводу, что существует реальная угроза обрушения части дома. Причина в одной из колонн первого этажа, которая пришла в аварийное состояние", – рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своём Telegram-канале.

В связи с этим власти города приняли решение временно отселить жителей подъезда – 62 человека согласно прописке.

Людям предложили воспользоваться муниципальным маневренным фондом – квартирами, расположенными на окраине города. Однако этим жильём никто не воспользовался: омичи самостоятельно нашли временное пристанище.

Как уточняет издание, дом сдали в 2011 году, находится он в самом центре города. Однокомнатная квартира в нём площадью 50 кв. метров без отделки стоит 7 млн рублей, а четырёхкомнатная – около 40 млн рублей.