Рекордные 40 тысяч человек посетили фестиваль "Цветение маральника" на Алтае

В прошлом году на праздник приехали 30 тысяч гостей, что тоже было рекордом

29 апреля 2023, 20:00, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко / t.me/tomenko_22

Около 40 тысяч человек посетили десятый, юбилейный фестиваль "Цветение маральника", который прошёл 29 апреля на территории "Бирюзовой Катуни" в Алтайском крае. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко.

"Отлично провёл день на фестивале "Цветение маральника"! Погода, атмосфера – всё просто супер. А ещё в этом году на фестивале поставлен рекорд – было около 40 тысяч гостей", – написал глава региона в телеграм-канале.

Тем самым фестивалю удалось побить рекорд прошлогоднего "Цветения маральника". Как сегодня сообщила amic.ru руководитель Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич, тогда праздник посетили 30 тысяч человек.