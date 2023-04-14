Подозреваемая в превышении полномочий Мокрецова покинула пост ректора АГГПУ

Заявление об увольнении она могла написать еще 10 апреля

14 апреля 2023, 20:09, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В Алтайском государственном гуманитарно-педагогическом университете имени Шукшина сменилось руководство. Как сообщает "Бийский рабочий", Людмила Мокрецова ушла с должности ректора.

Предположительно, она написала заявление об увольнении еще 10 апреля. 11 апреля Минобрнауки и высшего образования РФ подписало приказ.

Сейчас обязанности ректора исполняет Елена Гусельникова, которая занимает должность проректора по правовому обеспечению деятельности и административной работе. Другое проректоры также остаются в своих должностях.

Напомним, что о задержании Мокрецовой стало известно 28 марта. Следствие считает, что она превысила должностные полномочия – профессор якобы требовала, чтобы подчинённые передавали ей свои стимулирующие выплаты. По версии следствия, за год Мокрецова незаконно получила от двух проректоров около 1,6 млн рублей.

В защиту теперь уже бывшего ректора появилась петиция. Ее автор просит заменить Мокрецовой меру пресечения на более мягкую.