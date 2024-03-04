Ректор АГМУ рассказала, как на Алтае готовят школьников для поступления в медвуз

И как это помогает решать кадровую проблему в медицине региона

04 марта 2024, 16:30, ИА Амител

Ирина Шереметьева / Фото: пресс-служба АГМУ

Решение кадровой проблемы в медицине начинается со школьной скамьи, и медицинский университет Алтайского края активно работает с будущими абитуриентами. Об этом на коллегии по теме кадрового обеспечения системы здравоохранения региона рассказала ректор АГМУ Ирина Шереметьева.

"В течение 70 лет АГМУ осуществляет подготовку кадров для здравоохранения Алтайского края, и в течение всего этого времени университет ставит задачу обеспечить высокое качество образования, подготовить высококвалифицированных специалистов для регионального здравоохранения, обладающих всем спектром современных профессиональных компетенций", – отметила Шереметьева.

И работа начинается со школьников региона. С ними проводят серьезную профориентационную работу. А чтобы увидеть, кто из будущих выпускников заинтересован в медицинской профессии, для них разработали много интересных проектов. Например, "Школа здоровья", где сотрудники Института довузовского образования АГМУ проводят с учащимся школ Барнаула занятия на разные темы, связанные со здоровьем и правильным образом жизни. По тому же принципу работает "Школа доктора Айболита". Также в вузе действуют проекты "Школа юного фармацевта", "Университетские субботы", "Своя школа", "Юного эпидемиолога, гигиениста", "Здорового питания" и др."

В прошлом году вуз так или иначе поработал более чем с 800 школьниками из 52 городов и сел региона. И 70% из них затем поступили в медвуз.

Большую роль играет и возможность целевого обучения. Сегодня по целевому договору обучаются более 1,8 тыс. студентов, с каждым годом их количество увеличивается. Большинство из них поступили благодаря целевым местам Минздрава Алтайского края.

Ирина Шереметьева добавила, что в последние несколько лет вуз активно сотрудничает с министерством здравоохранения по направлению решения кадровой проблемы. В вузе выстроена серьезная многоуровневая система медицинского образования, которая начинается как раз со школ.