Директор института экономики, хотевший стать мэром Барнаула, вновь возглавил медиарейтинг
В первую тройку также вошли ректоры АлтГТУ и АГМУ
19 марта 2025, 18:00, ИА Амител
Ректоры алтайских вузов / Коллаж: "Атмосфера"
Директор Алтайского института экономики Максим Трухин возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в феврале 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за февраль:
- директор Алтайского института экономики Максим Трухин – 1-е место, 43 упоминания;
- ректор АлтГТУ Андрей Марков – 2-е место, 14 упоминаний;
- ректор АГМУ Ирина Шереметьева – 3-е место, 12 упоминаний.
Медиарейтинг ректоров вузов за февраль 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"
"Директор Алтайского института экономики Максим Трухин, принимавший участие в выборах главы Барнаула, сохранил за собой первое место. Ректор технического университета Андрей Марков поднялся с третьего на второе место. Третье место заняла ректор медицинского университета Ирина Шереметьева", – отмечает издание.
Напомним, Максима Трухина чаще всего упоминали СМИ также в январе 2025 года.
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