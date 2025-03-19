Директор института экономики, хотевший стать мэром Барнаула, вновь возглавил медиарейтинг

В первую тройку также вошли ректоры АлтГТУ и АГМУ

19 марта 2025, 18:00, ИА Амител

Ректоры алтайских вузов / Коллаж: "Атмосфера"

Директор Алтайского института экономики Максим Трухин возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в феврале 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за февраль:

директор Алтайского института экономики Максим Трухин – 1-е место, 43 упоминания;

ректор АлтГТУ Андрей Марков – 2-е место, 14 упоминаний;

ректор АГМУ Ирина Шереметьева – 3-е место, 12 упоминаний.

Медиарейтинг ректоров вузов за февраль 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Директор Алтайского института экономики Максим Трухин, принимавший участие в выборах главы Барнаула, сохранил за собой первое место. Ректор технического университета Андрей Марков поднялся с третьего на второе место. Третье место заняла ректор медицинского университета Ирина Шереметьева", – отмечает издание.

Напомним, Максима Трухина чаще всего упоминали СМИ также в январе 2025 года.