НОВОСТИНаука и образование

Ректор алтайского вуза рассказал, что его расстроило на выставке "Россия" в Москве

Сергей Бочаров провел новогодние каникулы в Москве

07 января 2024, 11:40, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Сергея Бочарова
Фото: телеграм-канал Сергея Бочарова

Ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров провел новогодние каникулы и посетил выставку "Россия" на ВДНХ, об этом он написал в своем телеграм-канале. Выставка ректору очень понравилась, он увидел много посетителей из других регионов страны.

"Идея еще советского правительства – демонстрации достижений страны оказалась очень востребованной. Через современные выставочные технологии, визуальные эффекты посетители узнают много нового как о регионах, так и целых отраслей", – написал ректор классического вуза.

Сергей Бочаров пояснил, что с большим интересом прошли через площадки всех регионов страны и сделал несколько памятных фотографий.

"Что бросается в глаза, так это обилие современных технологий: роботы, космические сервисы, цифровые решения лидеров ИТ-индустрии VK, СБЕРа, "Яндекса", "Ростелекома". Грандиозные масштабы и сильные впечатления!" – добавил Бочаров и отметил, что его расстроило на выставке только одно: пары дней для знакомства со всеми площадками было явно недостаточно.

Кстати, наш журналист Александр Соколов (хоть очень боялся лететь на самолете в Москву) тоже посетил выставку "Россия" на ВДНХ и написал об этом текст.

Фото: amic.ru

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Наука

Комментарии 9

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Гость

12:59:18 07-01-2024

Меня расстроило, что у всех высокие технологии, а у алтая стоит два мешка, с гречкой и с пшеницей.

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Алексей

17:52:11 07-01-2024

Гость (12:59:18 07-01-2024) Меня расстроило, что у всех высокие технологии, а у алтая ст... Ничего страшного в этом нет. Выставка это презентация региона. Нужно показывать то что у края реально есть сейчас. Чтобы заключать контракты на поставку и договоры на сотрудничество, совместные проекты. Какой смысл показывать то что можно сделать штучно, но чего нет в серийных количествах? Мы сильны сельским хозяйством, его и нужно рекламировать. Если есть избытки мощности, но рекламировать перерабатывающие предприятия. Показывать туристические возможности края.

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Гость

18:40:15 07-01-2024

Алексей (17:52:11 07-01-2024) Показывать туристические возможности края. Вы пробовали проехать до озера Большое Яровое от Крутихи? Через Панкрушиху, Хабары, Гальбштадт? После одной поездки все желание еще раз там проехать пропадает... Там дорога, почти как "дорога жизни" через Ладогу, только что сверху не бомбят... На 200 с лишним километров, отвратительной трассы процентов наверное 70... Приезжайте туристы! Лечите не себя, а подвеску... В сентябре там ездил. Ощутил все на своей машине...

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Вереск

21:55:58 07-01-2024

Гость (18:40:15 07-01-2024) Вы пробовали проехать до озера Большое Яровое от Крутихи? Че... Совершенно верно!!!!!!

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Гость

22:38:58 07-01-2024

Гость (18:40:15 07-01-2024) Вы пробовали проехать до озера Большое Яровое от Крутихи? Че... господи..что вас туда понесло? зачем? ведь есть же рейсы из Новосибирска на курорты..из Барнаула нет, все, куда летают самолеты из Барнаула - это НЕ курорты (про сичиабхазию не надо..туда сами-сами-сами)

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Гость

00:42:14 08-01-2024

Гость (18:40:15 07-01-2024) Вы пробовали проехать до озера Большое Яровое от Крутихи? Че... А Яровое -это туристическая Мекка? Соленое озеро посреди степи, плюс отсутствие туристической инфраструктуры - гостиниц/общепита.

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Гость

21:19:58 07-01-2024

Гость (12:59:18 07-01-2024) Меня расстроило, что у всех высокие технологии, а у алтая ст... Не расстраивайтесь, без сельского хозяйства ни одна страна не выживет!

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Гость

00:43:43 08-01-2024

Заголовок хороший. Выставка расстроила ректора. Читаешь статью - наоборот. Парадокс.

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Коренной житель Барнаула

13:14:27 08-01-2024

Отличные стенды у сибирских регионов, Новосибирский стенд огонь, красивейший Горный Алтай, Омск, почему то у Омска ни словр о сельском хозяйстве... Наш край представлен мешками, стоящими на полу:гречка, гречиха, подсолнечника, пшеницп, овес и пшено.... И на стенах стат информация..... Никакой на фоне других. Про туризм, в который миллиарды выкладывали.... Может в стат информации было, но в глаза не бросается....

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