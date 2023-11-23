Гречка, яшма и полтонны мяса. Чем Алтайский край удивил гостей выставки "Россия"
Директор московской выставки-форума считает, что алтайская композиция получилась "одной из самых теплых"
23 ноября 2023, 07:01, ИА Амител
В прошедшее воскресенье на масштабной международной выставке-форуме "Россия" в Москве прошел день Алтайского края. На ВДНХ приехала огромная делегация из нашего региона. Гостям рассказывали о достижениях Алтая, радовали песнями и танцами, предлагали почувствовать силу пшеничных зерен, а также кормили мраморной говядиной.
О том, каким Алтайский край предстал перед московской публикой, что гостям понравилось больше всего и почему гендиректор выставки назвала нашу экспозицию "одной из самых теплых", – в материале amic.ru.
Все уголки страны в одном месте
Выставка-форум "Россия" стартовала 4 ноября. В огромном павильоне № 75 каждый российский регион установил свой стенд, где представлены его главные продукты, достижения и символы.
Придя на ВДНХ, гости могут бегло ознакомиться со всеми субъектами нашей огромной страны. А там уже можно и решить, куда стоит съездить и посмотреть все вживую.
Так, Красноярский край представил подвижный макет своей столицы и гигантскую статую "Енисей-батюшка", а Костромская область предложила гостям засунуть голову в дупло, где можно послушать звуки леса и насладиться его ароматами.
Алтайский край приехал на выставку с девизом "Все настоящее". Стенд оформили соответствующим образом: с изобилием живописных видов и элементов природы. Главные элементы экспозиции – буквы "А" и "Б". Первая украшена живыми травами и символизирует Алтай, а вторая отсылает к Барнаулу.
На стенде стоят мешки с выращенными на Алтае культурами: пшеницей, рожью, гречихой. Можно не только подержать зерна в руках, но и измельчить их в муку на жерновах. Также тут есть несколько фотозон, самая яркая – с байдаркой, в которой можно почувствовать себя крутым гребцом. Желающих сфотографироваться с веслом в руках оказалось очень много.
Привезли на выставку и фотосепаратор барнаульской компании "СиСорт". Это прибор, который без участия человека с ювелирной точностью отсеивает зерно от мусора. Гости могли сами насыпать в сепаратор пшеницу и посмотреть, как он справится с задачей.
Определенные дни выставки посвящены конкретным субъектам. 19 ноября очередь дошла и до Алтайского края. Регион подготовил масштабную программу, а возглавил делегацию губернатор Виктор Томенко.
Делали не руками, а сердцами
На московскую презентацию Алтайского края, которую губернатор провел лично, собрались крупные чиновники и известные жители региона. Людей с Алтая было так много, что Виктор Томенко начал свое выступление с шутки.
"Вижу в зале так много знакомых и родных лиц, что мне кажется, как будто презентация Алтайского края проходит в Барнауле", – сказал глава региона.
Алтайский край он назвал местом, где самые разные элементы природы создают единый и неповторимый мир. Регион не только бережет это богатство, но и использует его во благо страны, подчеркнул Томенко.
"Нам есть что показать и чем удивить гостей выставки. Алтайский край известен сельским хозяйством, агропромышленным комплексом, продуктами питания. Треть из того, что мы производим, реализуется за пределами региона. Это край, который кормит и себя, и Сибирь, и Россию", – заявил губернатор.Глава региона отметил, что благодаря федеральной поддержке инфраструктура в крае значительно улучшилась за последние годы.
"Наш Алтай преобразился за последние несколько лет. Мы строим и ремонтируем дороги, детские сады, школы, больницы, развиваем производства и запускаем новые. Все для того, чтобы жизнь в регионе была стабильной и счастливой для всех: от малышей, которые делают свои первые шаги, до старшего поколения. Наши успехи и достижения – результат упорного труда жителей края и, конечно, поддержки наших проектов на федеральном уровне", – пояснил Томенко.
В рамках презентации слово взяла и гендиректор выставки "Россия" Наталья Виртуозова. Она сразу призналась, что экспозиция Алтайского края для нее – особенная. Свое детство глава форума провела на Алтае.
"Алтайский край считаю своей родиной. Много лет здесь прожила, окончила Бийский лицей. Я часто бываю в Алтайском крае – там живут близкие для меня люди. С одноклассниками, детьми, были на раскопках Денисовой пещеры – это родной для нас маршрут", – пояснила Виртуозова.Поэтому экспозицию нашего региона гендиректор назвала "одной из самых теплых".
"Однозначно, она делалась не руками, а алтайским солнцем и вашими сердцами", – добавила Наталья.Она согласилась с тем, что край активно преображается. Особенно Виртуозову восхищает, как быстро рядом с Белокурихой "вырастает" второй курорт – "Белокуриха Горная".
Песни, танцы и флорентийская мозаика
Одним из главных московских гостей алтайского стенда стала актриса и режиссер Наталья Бондарчук. Она подарила краевому министру культуры Елене Безруковой книгу "Инна Макарова. Родом из Сибири. Моя биография". Бондарчук рассказала, что много раз была на Алтае и считает эти места родными.
"В 13 лет мы с сестрой мамы путешествовали по Чуйскому тракту. Я три раза совершала восхождение на Белуху. Почти вся моя жизнь – это Алтай. Для меня есть Сибирь, Москва – и весь остальной мир. Для меня Алтай – это родина, я всегда стремлюсь к нему", – поделилась режиссер.
Она также заявила, что собирается организовать на Алтае часть съемок своего будущего фильма "Артисты Сибири".
В одном из павильонов ВДНХ гостям рассказывали о туристическом потенциале Алтая. Здесь студия танца "Лариса", которой руководит Лариса Любивая, выступила со спектаклем "Сказки Древнего Алтая".
Танцоры в образах древних людей и прекрасных лебедей обыграли самые главные туристические достопримечательности Алтая: озеро Светлое, Денисову пещеру, петроглифы и другое. Аккомпанировала выступающим скрипачка Анна Смирнова.
Кстати, в рамках презентации организаторы разыграли несколько путевок на Алтай. Так что счастливчики смогут увидеть красоты нашего региона, не потратив денег.
Также в рамках дня Алтайского края на ВДНХ приехали алтайские мастера. Колыванский камнерезный завод представил свои изделия из яшмы, порфирита и других камней. Специально для выставки "Россия" работники завода сделали флорентийскую мозаику в виде ее логотипа.
Другие мастера учили гостей плести из бересты и рогожи. Получившийся сувенир можно было забрать на память, поэтому к алтайским умельцам выстраивались очереди.
Часть программы Алтайского края прошла на уличной сцене. Здесь выступил ансамбль "Алтай" и дала концерт группа Евгения Трофимова "Комната Культуры". Алтайские голоса пришлись гостям выставки по душе: послушать их собралось много людей, несмотря на очень холодную погоду.
Лучше мяса нет ничего
Впрочем, самыми привлекательными для посетителей ВДНХ все равно оказались алтайские еда и продукты. Как ни крути, а поесть любят все.
Еще в одном павильоне – Доме русской кухни – с 4 ноября работает проект "Алтай-мясо", которым руководит бренд-шеф Андрей Мытник. Здесь готовят сибирские блюда из алтайской мраморной говядины.
По словам Мытника, алтайский отдел пользуется огромной популярностью. Для гостей из Алтайского края привезли уже более 600 кг мяса. Обычно регион представляет свои блюда в Доме русской кухни в течение непродолжительного времени. Но наши повара так хороши, что будут работать там вплоть до самого закрытия выставки-форума.
Больше всего москвичам "заходит" скоблянка. Мясо очень тонко режут и жарят вместе с картофелем и грибами.
На ярмарку фермерских продуктов, которая работает еще в одном павильоне, привезли "молочку" из "Логовской сыроварни" и мясные изделия от предприятия "Дочь мясника". Но поговорить с продавцами не удалось – уже в середине дня они распродали весь свой товар и отправились отдыхать.
Так что можно сказать смело: алтайские продукты в Москве знают и очень любят.
День Алтайского края удался на славу. Посетители ВДНХ смогли не только увидеть красоты нашего региона, но и послушать его голоса и даже попробовать на вкус. А некоторые гости прямо у стенда заявляли, что в ближайший отпуск отправятся в наши края.
Кстати, уже 22 ноября алтайский стенд "переоделся". Экспозицию переоформили в стиле "Алтайской зимовки". Посетить международную выставку-форум на ВДНХ можно будет до 12 апреля 2024 года. Вход свободный.
07:22:33 23-11-2023
Про достижения края можно поподробнее ???
07:36:07 23-11-2023
Вся курятина в Маскву уехала?
08:31:26 23-11-2023
ДМВ (07:36:07 23-11-2023) Вся курятина в Маскву уехала?... Дурачек?
07:57:19 23-11-2023
Так сказали же - новый курорт "Белокуриха Горная".
08:10:57 23-11-2023
Бабку Лукерью (на фото) зачем в Москву притащили ? С Лениным повидаться ?
09:32:37 23-11-2023
интересно, кто протащил дочь мясника?