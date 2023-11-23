Директор московской выставки-форума считает, что алтайская композиция получилась "одной из самых теплых"

23 ноября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

В прошедшее воскресенье на масштабной международной выставке-форуме "Россия" в Москве прошел день Алтайского края. На ВДНХ приехала огромная делегация из нашего региона. Гостям рассказывали о достижениях Алтая, радовали песнями и танцами, предлагали почувствовать силу пшеничных зерен, а также кормили мраморной говядиной.

О том, каким Алтайский край предстал перед московской публикой, что гостям понравилось больше всего и почему гендиректор выставки назвала нашу экспозицию "одной из самых теплых", – в материале amic.ru.

Все уголки страны в одном месте

Выставка-форум "Россия" стартовала 4 ноября. В огромном павильоне № 75 каждый российский регион установил свой стенд, где представлены его главные продукты, достижения и символы.

Придя на ВДНХ, гости могут бегло ознакомиться со всеми субъектами нашей огромной страны. А там уже можно и решить, куда стоит съездить и посмотреть все вживую.

Так, Красноярский край представил подвижный макет своей столицы и гигантскую статую "Енисей-батюшка", а Костромская область предложила гостям засунуть голову в дупло, где можно послушать звуки леса и насладиться его ароматами.

Фото: amic.ru

Алтайский край приехал на выставку с девизом "Все настоящее". Стенд оформили соответствующим образом: с изобилием живописных видов и элементов природы. Главные элементы экспозиции – буквы "А" и "Б". Первая украшена живыми травами и символизирует Алтай, а вторая отсылает к Барнаулу.

На стенде стоят мешки с выращенными на Алтае культурами: пшеницей, рожью, гречихой. Можно не только подержать зерна в руках, но и измельчить их в муку на жерновах. Также тут есть несколько фотозон, самая яркая – с байдаркой, в которой можно почувствовать себя крутым гребцом. Желающих сфотографироваться с веслом в руках оказалось очень много.

Фото: amic.ru

Привезли на выставку и фотосепаратор барнаульской компании "СиСорт". Это прибор, который без участия человека с ювелирной точностью отсеивает зерно от мусора. Гости могли сами насыпать в сепаратор пшеницу и посмотреть, как он справится с задачей.

Определенные дни выставки посвящены конкретным субъектам. 19 ноября очередь дошла и до Алтайского края. Регион подготовил масштабную программу, а возглавил делегацию губернатор Виктор Томенко.

Фото: amic.ru

Делали не руками, а сердцами

На московскую презентацию Алтайского края, которую губернатор провел лично, собрались крупные чиновники и известные жители региона. Людей с Алтая было так много, что Виктор Томенко начал свое выступление с шутки.

"Вижу в зале так много знакомых и родных лиц, что мне кажется, как будто презентация Алтайского края проходит в Барнауле", – сказал глава региона. Фото: amic.ru

Алтайский край он назвал местом, где самые разные элементы природы создают единый и неповторимый мир. Регион не только бережет это богатство, но и использует его во благо страны, подчеркнул Томенко.

"Нам есть что показать и чем удивить гостей выставки. Алтайский край известен сельским хозяйством, агропромышленным комплексом, продуктами питания. Треть из того, что мы производим, реализуется за пределами региона. Это край, который кормит и себя, и Сибирь, и Россию", – заявил губернатор.Глава региона отметил, что благодаря федеральной поддержке инфраструктура в крае значительно улучшилась за последние годы.

"Наш Алтай преобразился за последние несколько лет. Мы строим и ремонтируем дороги, детские сады, школы, больницы, развиваем производства и запускаем новые. Все для того, чтобы жизнь в регионе была стабильной и счастливой для всех: от малышей, которые делают свои первые шаги, до старшего поколения. Наши успехи и достижения – результат упорного труда жителей края и, конечно, поддержки наших проектов на федеральном уровне", – пояснил Томенко. Фото: amic.ru

В рамках презентации слово взяла и гендиректор выставки "Россия" Наталья Виртуозова. Она сразу призналась, что экспозиция Алтайского края для нее – особенная. Свое детство глава форума провела на Алтае.

"Алтайский край считаю своей родиной. Много лет здесь прожила, окончила Бийский лицей. Я часто бываю в Алтайском крае – там живут близкие для меня люди. С одноклассниками, детьми, были на раскопках Денисовой пещеры – это родной для нас маршрут", – пояснила Виртуозова.Поэтому экспозицию нашего региона гендиректор назвала "одной из самых теплых".

"Однозначно, она делалась не руками, а алтайским солнцем и вашими сердцами", – добавила Наталья.Она согласилась с тем, что край активно преображается. Особенно Виртуозову восхищает, как быстро рядом с Белокурихой "вырастает" второй курорт – "Белокуриха Горная".

Фото: amic.ru

Песни, танцы и флорентийская мозаика

Одним из главных московских гостей алтайского стенда стала актриса и режиссер Наталья Бондарчук. Она подарила краевому министру культуры Елене Безруковой книгу "Инна Макарова. Родом из Сибири. Моя биография". Бондарчук рассказала, что много раз была на Алтае и считает эти места родными.

"В 13 лет мы с сестрой мамы путешествовали по Чуйскому тракту. Я три раза совершала восхождение на Белуху. Почти вся моя жизнь – это Алтай. Для меня есть Сибирь, Москва – и весь остальной мир. Для меня Алтай – это родина, я всегда стремлюсь к нему", – поделилась режиссер. Фото: amic.ru

Она также заявила, что собирается организовать на Алтае часть съемок своего будущего фильма "Артисты Сибири".

В одном из павильонов ВДНХ гостям рассказывали о туристическом потенциале Алтая. Здесь студия танца "Лариса", которой руководит Лариса Любивая, выступила со спектаклем "Сказки Древнего Алтая".

Танцоры в образах древних людей и прекрасных лебедей обыграли самые главные туристические достопримечательности Алтая: озеро Светлое, Денисову пещеру, петроглифы и другое. Аккомпанировала выступающим скрипачка Анна Смирнова.

Фото: amic.ru

Кстати, в рамках презентации организаторы разыграли несколько путевок на Алтай. Так что счастливчики смогут увидеть красоты нашего региона, не потратив денег.

Также в рамках дня Алтайского края на ВДНХ приехали алтайские мастера. Колыванский камнерезный завод представил свои изделия из яшмы, порфирита и других камней. Специально для выставки "Россия" работники завода сделали флорентийскую мозаику в виде ее логотипа.

Фото: amic.ru

Другие мастера учили гостей плести из бересты и рогожи. Получившийся сувенир можно было забрать на память, поэтому к алтайским умельцам выстраивались очереди.

Часть программы Алтайского края прошла на уличной сцене. Здесь выступил ансамбль "Алтай" и дала концерт группа Евгения Трофимова "Комната Культуры". Алтайские голоса пришлись гостям выставки по душе: послушать их собралось много людей, несмотря на очень холодную погоду.

Фото: amic.ru

Лучше мяса нет ничего

Впрочем, самыми привлекательными для посетителей ВДНХ все равно оказались алтайские еда и продукты. Как ни крути, а поесть любят все.

Еще в одном павильоне – Доме русской кухни – с 4 ноября работает проект "Алтай-мясо", которым руководит бренд-шеф Андрей Мытник. Здесь готовят сибирские блюда из алтайской мраморной говядины.

Фото: amic.ru

По словам Мытника, алтайский отдел пользуется огромной популярностью. Для гостей из Алтайского края привезли уже более 600 кг мяса. Обычно регион представляет свои блюда в Доме русской кухни в течение непродолжительного времени. Но наши повара так хороши, что будут работать там вплоть до самого закрытия выставки-форума.

Больше всего москвичам "заходит" скоблянка. Мясо очень тонко режут и жарят вместе с картофелем и грибами.

Фото: amic.ru

На ярмарку фермерских продуктов, которая работает еще в одном павильоне, привезли "молочку" из "Логовской сыроварни" и мясные изделия от предприятия "Дочь мясника". Но поговорить с продавцами не удалось – уже в середине дня они распродали весь свой товар и отправились отдыхать.

Так что можно сказать смело: алтайские продукты в Москве знают и очень любят.

Фото: amic.ru

День Алтайского края удался на славу. Посетители ВДНХ смогли не только увидеть красоты нашего региона, но и послушать его голоса и даже попробовать на вкус. А некоторые гости прямо у стенда заявляли, что в ближайший отпуск отправятся в наши края.

Кстати, уже 22 ноября алтайский стенд "переоделся". Экспозицию переоформили в стиле "Алтайской зимовки". Посетить международную выставку-форум на ВДНХ можно будет до 12 апреля 2024 года. Вход свободный.