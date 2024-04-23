Ректор алтайского вуза заметно увеличила доходы за 2023 год

Лазаренко первой отчиталась о зарплате среди алтайских ректоров

23 апреля 2024, 20:28, ИА Амител

Ирина Лазаренко / Фото: altairegion22.ru

Первым из ректоров алтайских вузов о своих доходах за 2023 год отчиталась руководитель педуниверситета Ирина Лазаренко. Как сообщает "Атмосфера", сведения о зарплате появились на сайте АлтГПУ.

Согласно документу, в среднем в 2023 году за месяц Лазаренко получала 354 тысячи рублей. Таким образом, годовой доход должен был составить 4,255 млн. Для сравнения: в 2022 году ректор заработала 3,656 млн – средняя зарплата составила почти 303 тысячи рублей. С таким результатом она заняла второе место среди всех ректоров алтайских вузов.

Отметим, что больше Лазаренко в АлтГПУ в 2023 году зарабатывал ее подчиненный – проректор по развитию и международной деятельности Евгений Кайгородов. Его среднемесячная зарплата составила более 381 тысячи рублей.