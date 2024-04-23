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Ректор алтайского вуза заметно увеличила доходы за 2023 год

Лазаренко первой отчиталась о зарплате среди алтайских ректоров

23 апреля 2024, 20:28, ИА Амител

Ирина Лазаренко / Фото: altairegion22.ru
Ирина Лазаренко / Фото: altairegion22.ru

Первым из ректоров алтайских вузов о своих доходах за 2023 год отчиталась руководитель педуниверситета Ирина Лазаренко. Как сообщает "Атмосфера", сведения о зарплате появились на сайте АлтГПУ.

Согласно документу, в среднем в 2023 году за месяц Лазаренко получала 354 тысячи рублей. Таким образом, годовой доход должен был составить 4,255 млн. Для сравнения: в 2022 году ректор заработала 3,656 млн – средняя зарплата составила почти 303 тысячи рублей. С таким результатом она заняла второе место среди всех ректоров алтайских вузов.

Отметим, что больше Лазаренко в АлтГПУ в 2023 году зарабатывал ее подчиненный – проректор по развитию и международной деятельности Евгений Кайгородов. Его среднемесячная зарплата составила более 381 тысячи рублей.

Алтайский край

Комментарии 7

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гость

20:53:27 23-04-2024

Оторвалась от народа

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Гость

00:43:25 24-04-2024

Как и остальные ректоры.

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Гость

07:44:17 24-04-2024

Даёшь бесплатное высшее образование !!!

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Вера

21:07:39 24-04-2024

Ничего так,зарплаты у них хорошие, но желаюших быть ректором по ходу нет, работа нервная, живут мало.Жалко их.

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Татьяна

23:55:51 24-04-2024

Офигеть.за что?

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Гость

08:32:21 25-04-2024

Интересно чем у них работа тяжелее рабочего на заводе? Рабочий работает физически получает 50тыс ,интелегенты головой получают 400тыс.на войну идут рабочие а интелегенты прячутся,откупаются.вот и вся математика

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Межклассовая прослойка

17:17:39 25-04-2024

Гость (08:32:21 25-04-2024) Интересно чем у них работа тяжелее рабочего на заводе? Рабоч... Где это вы нашли интеллигентов получающих 400 т.? Всякие ректоры в эту категорию не входят, потому что получают не за работу, а по причине близости к кормушке.

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