Ректор алтайского вуза заметно увеличила доходы за 2023 год
Лазаренко первой отчиталась о зарплате среди алтайских ректоров
23 апреля 2024, 20:28, ИА Амител
Первым из ректоров алтайских вузов о своих доходах за 2023 год отчиталась руководитель педуниверситета Ирина Лазаренко. Как сообщает "Атмосфера", сведения о зарплате появились на сайте АлтГПУ.
Согласно документу, в среднем в 2023 году за месяц Лазаренко получала 354 тысячи рублей. Таким образом, годовой доход должен был составить 4,255 млн. Для сравнения: в 2022 году ректор заработала 3,656 млн – средняя зарплата составила почти 303 тысячи рублей. С таким результатом она заняла второе место среди всех ректоров алтайских вузов.
Отметим, что больше Лазаренко в АлтГПУ в 2023 году зарабатывал ее подчиненный – проректор по развитию и международной деятельности Евгений Кайгородов. Его среднемесячная зарплата составила более 381 тысячи рублей.
20:53:27 23-04-2024
Оторвалась от народа
00:43:25 24-04-2024
Как и остальные ректоры.
07:44:17 24-04-2024
Даёшь бесплатное высшее образование !!!
21:07:39 24-04-2024
Ничего так,зарплаты у них хорошие, но желаюших быть ректором по ходу нет, работа нервная, живут мало.Жалко их.
23:55:51 24-04-2024
Офигеть.за что?
08:32:21 25-04-2024
Интересно чем у них работа тяжелее рабочего на заводе? Рабочий работает физически получает 50тыс ,интелегенты головой получают 400тыс.на войну идут рабочие а интелегенты прячутся,откупаются.вот и вся математика
17:17:39 25-04-2024
Гость (08:32:21 25-04-2024) Интересно чем у них работа тяжелее рабочего на заводе? Рабоч... Где это вы нашли интеллигентов получающих 400 т.? Всякие ректоры в эту категорию не входят, потому что получают не за работу, а по причине близости к кормушке.