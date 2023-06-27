Ректор АлтГПУ возглавила алтайское отделение Российского общества "Знание"

Она будет формировать просветительскую деятельность в крае, а также реализовывать проекты и программы по образованию, популяризировать науку и культуру

27 июня 2023, 10:00, ИА Амител

Собрание Российского общества "Знание" / Фото: пресс-служба АлтГПУ

В АлтГПУ состоялось общее собрание алтайского регионального отделения Российского общества "Знание", на котором единогласно поддержали кандидатуру ректора АлтГПУ Ирину Лазаренко в качестве председателя.

"Алтайский край – родина многих педагогов и просветителей. Традиции в области образования, просвещения, распространения достоверных знаний будут продолжены лекторами. Мы ставим перед собой амбициозную цель – донести практиоориентированную информацию каждому жителю края", – говорит Ирина Лазаренко.

Отметим, что председатель Российского общества "Знание" является лидером просветительской деятельности в Алтайском крае, формирует и реализует проекты и программы по образованию, популяризации науки, культуры и иных сфер.

В мероприятии также принял участие заместитель председателя правительства Иван Кибардин. Он зачитал обращение губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

"Сегодня знаменательное событие для региона, мы проводим настоящую "перезагрузку" регионального отделения. Совместные усилия позволят противостоять информационной войне, способствовать развитию просветительской деятельности на территории края", – подчеркнул в приветствии Виктор Томенко.

А руководитель Управления по развитию Сибирского федерального округа Российского общества "Знание" Андрей Пальцев зачитал обращение замгендиректора "Знания" Георгия Будного.

"Сегодня наши усилия направлены на масштабирование просветительской деятельности в регионах через децентрализацию обновления руководящего состава. Региональные отделения и филиалы получают новые возможности и полномочия. На них возлагается больше ответственности. Каждый регион должен стать самостоятельной боевой единицей, выполняющей как задачи федерального центра, так и самостоятельно ведущей просветительскую деятельность. И создание Наблюдательных советов – еще один важный шаг в этой работе", – отметил в своем приветствии Георгий Будный.

На общем собрании также был избран Совет реготделения Алтайского края, создан Наблюдательный совет и избран его председатель. Им стал губернатор Виктор Томенко, а заместителем – зампред алтайского правительства Игорь Степаненко.