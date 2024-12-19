Ректор АлтГПУ возглавила жюри конкурса "Лучшие русские школы за рубежом" в Москве

Он собрал более 1500 педагогов из 49 стран

19 декабря 2024, 11:00, ИА Амител

Ирина Лазаренко на конкурсе в Москве / Фото: пресс-служба АлтГПУ

16 декабря в Москве состоялась церемония награждения победителей IV Международного конкурса "Лучшие русские школы за рубежом". Организатором масштабного события стал Центр международного сотрудничества Министерства просвещения России. Жюри конкурса возглавила ректор Алтайского педуниверситета Ирина Лазаренко.

"Этот конкурс объединяет учителей и руководителей школ со всего мира. Большая честь быть его частью. Такие инициативы способствуют продвижению русского языка и культуры, что особенно важно в современном мире", – подчеркивает важность подобных проектов Ирина Лазаренко.

В 2024 году конкурс собрал более 1500 педагогов из 49 стран. На протяжении шести месяцев участники проходили разные этапы, презентовали свои методические разработки, решали педагогические задачи и участвовали в "Большой педагогической игре".

Главная цель конкурса – поддержка и развитие профессиональных и творческих возможностей педагогов, которые работают над распространением лучших практик преподавания на русском языке и популяризацией русского языка за границей.