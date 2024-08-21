Ректор АлтГТУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов
Второе место заняла ректор АлтГПУ, а третье поделили руководители АГМУ и АГАУ
21 августа 2024, 13:00, ИА Амител
Ректор Андрей Марков / Фото: АлтГТУ
Ректор АлтГТУ Андрей Марков возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в июле 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за июль 2024 года:
- ректор АлтГТУ Андрей Марков – 1 место, 8 упоминаний;
- ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко – 2 место, 5 упоминаний;
- ректор АГМУ Ирина Шереметьева – 3 место, 4 упоминания;
- ректор АГАУ Николай Колпаков – 3 место, 4 упоминания.
Медиарейтинг ректоров вузов за июль 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"
"Андрей Марков прокомментировал проведение в АлтГТУ всероссийской летней архитектурной школы "Будущие архитекторы", принял участие в награждении победителей, призеров и финалистов заключительных этапов всероссийских олимпиад, высказался против отмены ЕГЭ", - отмечает издание.
13:14:08 21-08-2024
А еще Ректора АлтГТУ признают одним из лучших менеджеров. Но ЗП в его вузе оставляет желать лучшего, нехватка педагогов огромная. .
Мне кажется это не рейтинг, а анти рейтинг. Чем больше упоминаний, тем меньше реальной работы. Но, это мое личное мнение.
14:23:53 21-08-2024
Это же он по 400 тысяч в месяц получает? Понятно, что очень умный
19:25:55 21-08-2024
Зарплаты в АлтГТУ хорошие только у проректората и бухгалтеров/юристов/экономистов и хозчасти.