Ректор АлтГТУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов

Второе место заняла ректор АлтГПУ, а третье поделили руководители АГМУ и АГАУ

21 августа 2024, 13:00, ИА Амител

Ректор Андрей Марков / Фото: АлтГТУ

Ректор АлтГТУ Андрей Марков возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в июле 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за июль 2024 года:

ректор АлтГТУ Андрей Марков – 1 место, 8 упоминаний;

ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко – 2 место, 5 упоминаний;

ректор АГМУ Ирина Шереметьева – 3 место, 4 упоминания;

ректор АГАУ Николай Колпаков – 3 место, 4 упоминания.

Медиарейтинг ректоров вузов за июль 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"