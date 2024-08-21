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Ректор АлтГТУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов

Второе место заняла ректор АлтГПУ, а третье поделили руководители АГМУ и АГАУ

21 августа 2024, 13:00, ИА Амител

Ректор Андрей Марков / Фото: АлтГТУ
Ректор Андрей Марков / Фото: АлтГТУ

Ректор АлтГТУ Андрей Марков возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в июле 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за июль 2024 года:

  • ректор АлтГТУ Андрей Марков – 1 место, 8 упоминаний;
  • ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко – 2 место, 5 упоминаний;
  • ректор АГМУ Ирина Шереметьева – 3 место, 4 упоминания;
  • ректор АГАУ Николай Колпаков – 3 место, 4 упоминания.
Медиарейтинг ректоров вузов за июль 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Андрей Марков прокомментировал проведение в АлтГТУ всероссийской летней архитектурной школы "Будущие архитекторы", принял участие в награждении победителей, призеров и финалистов заключительных этапов всероссийских олимпиад, высказался против отмены ЕГЭ", - отмечает издание.

Антон Воронов / Фото: правительство Алтайского края

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Комментарии 3

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Незнакомец

13:14:08 21-08-2024

А еще Ректора АлтГТУ признают одним из лучших менеджеров. Но ЗП в его вузе оставляет желать лучшего, нехватка педагогов огромная. .
Мне кажется это не рейтинг, а анти рейтинг. Чем больше упоминаний, тем меньше реальной работы. Но, это мое личное мнение.

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Гость

14:23:53 21-08-2024

Это же он по 400 тысяч в месяц получает? Понятно, что очень умный

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Гость

19:25:55 21-08-2024

Зарплаты в АлтГТУ хорошие только у проректората и бухгалтеров/юристов/экономистов и хозчасти.

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