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Ректор АлтГТУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов

Руководитель "политеха" Андрей Марков второй месяц удерживает лидерство

13 сентября 2024, 14:40, ИА Амител

Ректор Андрей Марков / Фото: АлтГТУ
Ректор Андрей Марков / Фото: АлтГТУ

Ректор АлтГТУ Андрей Марков возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в августе 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за июль 2024 года:

  • ректор АлтГТУ Андрей Марков – 1-е место, 9 упоминаний;
  • ректор АлтГУ Сергей Бочаров – 2-е место, 7 упоминаний;
  • ректор АГАУ Николай Колпаков – 3-е место, 5 упоминаний.
Медиарейтинг ректоров вузов за август 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Андрей Марков упоминался в СМИ в связи с окончанием приемной кампании в вузы, также ректор АлтГТУ принял участие в обучающем семинаре для представителей дорожно-строительной отрасли Алтайского края, который прошел в техническом университете", – отмечает издание.

Сергей Писарев / Кадр из видео:

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НОВОСТИАлтай
Алтайский край рейтинги университеты

Комментарии 4

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Бабка ау

14:56:34 13-09-2024

Сейчас у одной старой бабки пригорит очень сильно

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Бабки тут не будет

15:13:18 13-09-2024

Бабка ау (14:56:34 13-09-2024) Сейчас у одной старой бабки пригорит очень сильно ... бабка обычно ищет рейтинги - где Политех на последнем месте
эта статья не подходит под её критерии - поэтому реакции не будет

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Гость

23:15:32 13-09-2024

АлтГТУ им. И.И. Ползунова
Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова

B-
Категория
#279 из 415
В общем зачете вузов
#65 из 104
Среди технических вузов

  -8 Нравится
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Бабка привет

07:51:42 14-09-2024

Гость (23:15:32 13-09-2024) АлтГТУ им. И.И. ПолзуноваАлтайский государственный техни... Категория В- бабка
Все таки бомбануло 😂😂😂

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