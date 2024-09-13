Ректор АлтГТУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов

Руководитель "политеха" Андрей Марков второй месяц удерживает лидерство

13 сентября 2024, 14:40, ИА Амител

Ректор Андрей Марков / Фото: АлтГТУ

Ректор АлтГТУ Андрей Марков возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в августе 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за июль 2024 года:

ректор АлтГТУ Андрей Марков – 1-е место, 9 упоминаний;

ректор АлтГУ Сергей Бочаров – 2-е место, 7 упоминаний;

ректор АГАУ Николай Колпаков – 3-е место, 5 упоминаний.

Медиарейтинг ректоров вузов за август 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"