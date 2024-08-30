Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в июле 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Медиарейтинг алтайских предпринимателей за июль 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Сергей Писарев в июле упоминался в СМИ в связи многочисленными событиями, происходящими в барнаульском зоопарке: выхаживанием львят, от которых отказалась мама-львица, решением брачной проблемы гиббона Билли, рождением восьми тигрят. Кроме того, Писарев съездил на малую родину – в город Змеиногорск – и выпустил видеоролик о его истории", – отмечает издание.