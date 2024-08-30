Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов
Сергей Писарев упоминался в СМИ в связи с многочисленными событиями, происходящими в зоопарке
30 августа 2024, 10:14, ИА Амител
Сергей Писарев / Кадр из видео: "Лесная сказка"
Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в июле 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за июль 2024 года:
- Сергей Писарев ("Лесная сказка") – 1-е место, 45 упоминаний;
- Александр Деринг ("Классика") – 2-е место, 41 упоминание;
- Максим Банных ("Сибма") – 3-е место, 23 упоминания;
- Дмитрий Дворядкин ("Династия 24") – 4-е место, 15 упоминаний;
- Владимир Отмашкин (ГК "Союз") – 5-е место, 13 упоминаний;
- Евгений Ракшин ("Мария-Ра") – 5-е место, 13 упоминаний;
- Юрий Гатилов ("Жилищная инициатива") – 5-е место, 13 упоминаний.
Медиарейтинг алтайских предпринимателей за июль 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"
"Сергей Писарев в июле упоминался в СМИ в связи многочисленными событиями, происходящими в барнаульском зоопарке: выхаживанием львят, от которых отказалась мама-львица, решением брачной проблемы гиббона Билли, рождением восьми тигрят. Кроме того, Писарев съездил на малую родину – в город Змеиногорск – и выпустил видеоролик о его истории", – отмечает издание.
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