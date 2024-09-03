В Барнауле на здании АлтГТУ открыли мурал, посвященный студенческим отрядам
Изображение символизирует энергию, молодость и энтузиазм
03 сентября 2024, 15:04, ИА Амител
Открытие мурала / Фото: amic.ru / Алина Богомолова
На стене корпуса Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, расположенного на улице Димитрова, появился новый яркий мурал, посвященный студенческим отрядам, сообщает корреспондент amic.ru.
Напомним, именно в стенах АлтГТУ в 1964 году создали первые в регионе студенческие отряды. Эскиз разработала Дарья Иванова, а реализовал идею художник Николай Замятин. Изображение символизирует энергию, молодость и энтузиазм студенческих отрядов, а также их вклад в развитие края.
15:24:09 03-09-2024
"Открыли" его уже месяц назад ))) Это видимо торжественное открытие )))
16:06:34 03-09-2024
Наверное месяц назад нельзя было новость публиковать, ждали начало учебного года. Надеюсь не выцветет так же быстро, как Титов.
19:43:46 03-09-2024
По сути просто низкоквалифицированная рабочая сила, которым платят копейки по сравнению с окладом за ту же работу.
06:47:00 04-09-2024
сделали Калашникова М.Т. и теперь он в окружении помойки...