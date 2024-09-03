В Барнауле на здании АлтГТУ открыли мурал, посвященный студенческим отрядам

Изображение символизирует энергию, молодость и энтузиазм

03 сентября 2024, 15:04, ИА Амител

Открытие мурала / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

На стене корпуса Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, расположенного на улице Димитрова, появился новый яркий мурал, посвященный студенческим отрядам, сообщает корреспондент amic.ru.

Напомним, именно в стенах АлтГТУ в 1964 году создали первые в регионе студенческие отряды. Эскиз разработала Дарья Иванова, а реализовал идею художник Николай Замятин. Изображение символизирует энергию, молодость и энтузиазм студенческих отрядов, а также их вклад в развитие края.