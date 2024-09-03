НОВОСТИКультура

В Барнауле на здании АлтГТУ открыли мурал, посвященный студенческим отрядам

Изображение символизирует энергию, молодость и энтузиазм

03 сентября 2024, 15:04, ИА Амител

Открытие мурала / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

На стене корпуса Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, расположенного на улице Димитрова, появился новый яркий мурал, посвященный студенческим отрядам, сообщает корреспондент amic.ru. 

Напомним, именно в стенах АлтГТУ в 1964 году создали первые в регионе студенческие отряды. Эскиз разработала Дарья Иванова, а реализовал идею художник Николай Замятин. Изображение символизирует энергию, молодость и энтузиазм студенческих отрядов, а также их вклад в развитие края.

Барнаул культура фоторепортажи университеты

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

15:24:09 03-09-2024

"Открыли" его уже месяц назад ))) Это видимо торжественное открытие )))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:06:34 03-09-2024

Наверное месяц назад нельзя было новость публиковать, ждали начало учебного года. Надеюсь не выцветет так же быстро, как Титов.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:43:46 03-09-2024

По сути просто низкоквалифицированная рабочая сила, которым платят копейки по сравнению с окладом за ту же работу.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
на АГУшном корпусе

06:47:00 04-09-2024

сделали Калашникова М.Т. и теперь он в окружении помойки...

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров