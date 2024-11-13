Ректор АлтГТУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов

Руководитель "политеха" Андрей Марков четвертый месяц удерживает лидерство

13 ноября 2024, 15:00, ИА Амител

Ректор Андрей Марков / Фото: АлтГТУ

Ректор АлтГТУ Андрей Марков возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в октябре 2024 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за октябрь:

Андрей Марков (АлтГТУ) – 1-е место, девять упоминаний;

Сергей Бочаров (АлтГУ) – 1-е место, девять упоминаний;

Ирина Шереметьева (АГМУ) – 2-е место, пять упоминаний;

Николай Колпаков (АГАУ) – 2-е место, пять упоминаний;

Ирина Лазаренко (АлтГПУ) – 3-е место, три упоминания.

Медиарейтинг ректоров вузов за октябрь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"