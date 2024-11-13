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Ректор АлтГТУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов

Руководитель "политеха" Андрей Марков четвертый месяц удерживает лидерство

13 ноября 2024, 15:00, ИА Амител

Ректор Андрей Марков / Фото: АлтГТУ
Ректор Андрей Марков / Фото: АлтГТУ

Ректор АлтГТУ Андрей Марков возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в октябре 2024 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за октябрь:

  • Андрей Марков (АлтГТУ) – 1-е место, девять упоминаний;
  • Сергей Бочаров (АлтГУ) – 1-е место, девять упоминаний;
  • Ирина Шереметьева (АГМУ) – 2-е место, пять упоминаний;
  • Николай Колпаков (АГАУ) – 2-е место, пять упоминаний;
  • Ирина Лазаренко (АлтГПУ) – 3-е место, три упоминания.
Медиарейтинг ректоров вузов за октябрь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Ректор технического университета Андрей Марков в октябре сохранил за собой первое место, разделив его с ректором АлтГУ Сергеем Бочаровым. Ректор медицинского вуза Ирина Шереметьева переместилась с третьего на второе место, которое вместе с ней занял руководитель АГАУ Николай Колпаков. Третью позицию заняла ректор педагогического университета Ирина Лазаренко", – отмечает издание.

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Комментарии 1

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Гость

18:48:15 13-11-2024

Это не иначе как прорыв! Только представьте - аж 9 упоминаний в СМИ за месяц про ректора вуза. Это Ф А Н Т А С Т И К А.

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