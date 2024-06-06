Ректор АлтГУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов

Второе и третье места заняли ректоры АГМУ и АлтГПУ

06 июня 2024, 13:32, ИА Амител

Сергей Бочаров / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в мае 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за май 2024 года:

ректор АлтГУ Сергей Бочаров – 1 место, 29 упоминаний;

ректор АГМУ Ирина Шереметьева – 2 место, 20 упоминаний;

ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко – 3 место, 9 упоминаний.

Медиарейтинг ректоров вузов за май 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"