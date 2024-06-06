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Ректор АлтГУ возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов

Второе и третье места заняли ректоры АГМУ и АлтГПУ

06 июня 2024, 13:32, ИА Амител

Сергей Бочаров / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Сергей Бочаров / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в мае 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за май 2024 года:

  • ректор АлтГУ Сергей Бочаров – 1 место, 29 упоминаний;
  • ректор АГМУ Ирина Шереметьева – 2 место, 20 упоминаний;
  • ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко – 3 место, 9 упоминаний.
Медиарейтинг ректоров вузов за май 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Сергей Бочаров в мае был переизбран ректором Алтайского государственного университета на новый срок уполномочий. Большинство его упоминаний в СМИ в мае связано с выборами", – отмечает издание.

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