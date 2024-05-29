Мэр Барнаула вновь возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края

Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил рейтинг алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в апреле 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края за апрель 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Вячеслав Франк поручил администрации определить объемы и источники финансирования капитального ремонта планетария, провел совещание по тарифному регулированию проезда в общественном транспорте, рассказал о продолжении благоустройства барнаульских парков, принял участие в городском субботнике, назначил Андрея Курышина, работавшего главой Железнодорожного района, своим замом по дорожному хозяйству и транспорту, внес в гордуму проект решения о введении в краевой столице бесплатного проезда для школьников из многодетных семей, прокомментировал планы по благоустройству Мемориала Славы", – отмечает издание.