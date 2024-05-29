Мэр Барнаула вновь возглавил медиарейтинг муниципальных глав Алтайского края
Ранее Вячеслав Франк стал самым популярным градоначальником в СМИ по итогам 2023 года
29 мая 2024, 12:25, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк возглавил рейтинг алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в апреле 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за апрель 2024 года:
- глава Барнаула Вячеслав Франк – 1 место, 115 упоминаний;
- глава Бийска Виктор Щигрев – 2 место, 14 упоминаний;
- глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 3 место, 12 упоминаний;
- глава Михайловского района Евгений Юрьев – 4 место, 10 упоминаний;
- глава Курьинского района Николай Башкатов – 5 место, 9 упоминаний (первый раз в списке).
"Вячеслав Франк поручил администрации определить объемы и источники финансирования капитального ремонта планетария, провел совещание по тарифному регулированию проезда в общественном транспорте, рассказал о продолжении благоустройства барнаульских парков, принял участие в городском субботнике, назначил Андрея Курышина, работавшего главой Железнодорожного района, своим замом по дорожному хозяйству и транспорту, внес в гордуму проект решения о введении в краевой столице бесплатного проезда для школьников из многодетных семей, прокомментировал планы по благоустройству Мемориала Славы", – отмечает издание.
12:37:47 29-05-2024
Товарищ!Господин!Глава Администрации Барнаула!Верните тепло в дома жителей нашего города, и Ваш рейтинг будет ещё выше!!!!!!!!Дома очень холодно,и будет ещё холоднее!
12:57:48 29-05-2024
Гость (12:37:47 29-05-2024) Товарищ!Господин!Глава Администрации Барнаула!Верните тепло ... Да-да, и наведите порядок в сфере общественного транспорта!
14:03:51 29-05-2024
Гость (12:37:47 29-05-2024) Товарищ!Господин!Глава Администрации Барнаула!Верните тепло ...
Как они вернут тепло, если понарыли все и бросили. Неделю никто к разрытому не подошел.
17:10:50 29-05-2024
А траншейные ямы на перездах трамвайных когда будут заделывать???
10:21:49 30-05-2024
115 упоминаний --- и всего одно негативное?