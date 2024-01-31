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Франк шестой раз подряд возглавил медиарейтинг глав муниципалитетов Алтайского края

Глава Барнаула в декабре принял участие в новогодней акции "Елка желаний" и встретился с семьей Героя России

31 января 2024, 11:16, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru
Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк возглавил рейтинг алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2023 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры декабрьского рейтинга:

  • глава Барнаула Вячеслав Франк – 1 место, 119 упоминаний;
  • глава Бийска Виктор Щигрев – 2 место, 32 упоминания;
  • глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 3 место, 16 упоминаний;
  • глава Каменского района Иван Панченко – 4 место, 9 упоминаний;
  • глава Ярового Владислав Шилов – 4 место, 9 упоминаний;
  • глава Новоалтайска Владимир Бодунов – 5 место, 8 упоминаний.
Медиарейтинг глав муниципалитетов за декабрь 2023 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Вячеслав Франк в декабре принял участие в торжественной церемонии передачи частицы Вечного огня с общероссийского мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата" в Москве, в ежегодной новогодней акции "Елка желаний", встретился с семьей Героя России Романа Блинова, сделал ряд назначений в администрации Барнаула, провел заседание межведомственной рабочей группы по проблемным домам по улицам Партизанская и Папанинцев", – отмечает издание.

Напомним, в медиарейтинге за ноябрь 2023 года Франк также занял первое место, на второй строчке тоже был Виктор Щигрев.

Бизнесмены обсуждают дела / Фото: unsplash.com

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Барнаул Бийск Алтайский край рейтинги чиновники

Комментарии 7

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Красотка Мери

11:26:17 31-01-2024

второй список актуален?? В советском районе другой глава района например

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Гость

11:30:41 31-01-2024

Только сегодня вспоминали Франка утром в автобусе , где люди стояли друг на друге , а многие так и остались на остановки.Печально.

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Гость

12:28:44 31-01-2024

Радость то какая!

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Гость

12:29:14 31-01-2024

Как этот рейтинг влияет на жизнь горожан? Где рейтинг глав муниципалитетов по уровню удовлетворенности граждан!? А нет его:(((((((((

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гость2

13:26:29 31-01-2024

В Советском районе уже два года другой глава!

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Гость

13:35:51 31-01-2024

Надо рейтинг разделить на положительный и отрицательный. Тогда Франк хоть немного начнет гонять своих подчиненных.

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Гость

22:44:49 31-01-2024

Скользкие тротуары и безобразная работа общественного транспорта в г. Барнауле перечеркивают этот рейтинг стократно. Таки зачем он нужен и кому???

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