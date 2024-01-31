Франк шестой раз подряд возглавил медиарейтинг глав муниципалитетов Алтайского края

Глава Барнаула в декабре принял участие в новогодней акции "Елка желаний" и встретился с семьей Героя России

31 января 2024, 11:16, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк возглавил рейтинг алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2023 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры декабрьского рейтинга:

глава Барнаула Вячеслав Франк – 1 место, 119 упоминаний;

глава Бийска Виктор Щигрев – 2 место, 32 упоминания;

глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 3 место, 16 упоминаний;

глава Каменского района Иван Панченко – 4 место, 9 упоминаний;

глава Ярового Владислав Шилов – 4 место, 9 упоминаний;

глава Новоалтайска Владимир Бодунов – 5 место, 8 упоминаний.

Медиарейтинг глав муниципалитетов за декабрь 2023 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Вячеслав Франк в декабре принял участие в торжественной церемонии передачи частицы Вечного огня с общероссийского мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата" в Москве, в ежегодной новогодней акции "Елка желаний", встретился с семьей Героя России Романа Блинова, сделал ряд назначений в администрации Барнаула, провел заседание межведомственной рабочей группы по проблемным домам по улицам Партизанская и Папанинцев", – отмечает издание.

Напомним, в медиарейтинге за ноябрь 2023 года Франк также занял первое место, на второй строчке тоже был Виктор Щигрев.