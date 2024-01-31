Франк шестой раз подряд возглавил медиарейтинг глав муниципалитетов Алтайского края
Глава Барнаула в декабре принял участие в новогодней акции "Елка желаний" и встретился с семьей Героя России
31 января 2024, 11:16, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк возглавил рейтинг алтайских глав муниципалитетов, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2023 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры декабрьского рейтинга:
- глава Барнаула Вячеслав Франк – 1 место, 119 упоминаний;
- глава Бийска Виктор Щигрев – 2 место, 32 упоминания;
- глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 3 место, 16 упоминаний;
- глава Каменского района Иван Панченко – 4 место, 9 упоминаний;
- глава Ярового Владислав Шилов – 4 место, 9 упоминаний;
- глава Новоалтайска Владимир Бодунов – 5 место, 8 упоминаний.
"Вячеслав Франк в декабре принял участие в торжественной церемонии передачи частицы Вечного огня с общероссийского мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата" в Москве, в ежегодной новогодней акции "Елка желаний", встретился с семьей Героя России Романа Блинова, сделал ряд назначений в администрации Барнаула, провел заседание межведомственной рабочей группы по проблемным домам по улицам Партизанская и Папанинцев", – отмечает издание.
Напомним, в медиарейтинге за ноябрь 2023 года Франк также занял первое место, на второй строчке тоже был Виктор Щигрев.
11:26:17 31-01-2024
второй список актуален?? В советском районе другой глава района например
11:30:41 31-01-2024
Только сегодня вспоминали Франка утром в автобусе , где люди стояли друг на друге , а многие так и остались на остановки.Печально.
12:28:44 31-01-2024
Радость то какая!
12:29:14 31-01-2024
Как этот рейтинг влияет на жизнь горожан? Где рейтинг глав муниципалитетов по уровню удовлетворенности граждан!? А нет его:(((((((((
13:26:29 31-01-2024
В Советском районе уже два года другой глава!
13:35:51 31-01-2024
Надо рейтинг разделить на положительный и отрицательный. Тогда Франк хоть немного начнет гонять своих подчиненных.
22:44:49 31-01-2024
Скользкие тротуары и безобразная работа общественного транспорта в г. Барнауле перечеркивают этот рейтинг стократно. Таки зачем он нужен и кому???