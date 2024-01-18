Ректор АлтГУ возглавил медиарейтинг руководителей вузов на Алтае
Второе место заняли два других ректора
18 января 2024, 14:00, ИА Амител
Ректор АлтГУ Сергей Бочаров возглавил рейтинг муниципальных глав Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2023 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры декабрьского рейтинга:
- ректор АлтГУ Сергей Бочаров – 1-е место (9 упоминаний);
- ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко – 2-е место (5 упоминаний);
- ректор АГАУ Николай Колпаков – 2-е место (6 упоминаний);
- ректор АлтГТУ Андрей Марков – 3-е место (4 упоминания).
"Сергей Бочаров принял участие в открытии в АлтГУ цифровой образовательной студии по продвижению русского языка и культуры за рубежом; на семинаре-совещании с исполнителями государственных заданий по международной деятельности в Минобрнауки РФ рассказал о результатах научно-образовательной и экспертно-аналитической работы НОЦ алтаистики и тюркологии “Большой Алтай” за 2023 год; провел заседание Алтайского регионального отделения Российского профессорского собрания, председателем которого он является", – отмечает издание.
14:06:01 18-01-2024
к выборАм готовится
15:36:51 18-01-2024
кому нужен это рейтинг? о чем он говорит?