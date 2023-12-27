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Франк пятый раз подряд возглавил медиарейтинг глав муниципалитетов Алтайского края

На втором месте прочно держится мэр Бийска

27 декабря 2023, 16:00, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: amic.ru
Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк возглавил рейтинг муниципальных глав Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в ноябре 2023 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры ноябрьского рейтинга:

  • глава Барнаула Вячеслав Франк – 1 место (113 упоминаний);
  • глава Бийска Виктор Щигрев – 2 место (38 упоминаний);
  • глава Новоалтайска Владимир Бодунов – 3 место (10 упоминаний);
  • глава Залесовского муниципального округа Александр Пластеев – 4 место (7 упоминаний);
  • глава Рубцовска Дмитрий Фельдман – 4 место (7 упоминаний);
  • глава Целинного района Виктор Бирюков – 5 место (6 упоминаний);
  • глава Локтевского района Галина Глазунова – 5 место (6 упоминаний).
Рейтинг: asfera.info

"Самую значительную часть упоминаний Вячеславу Франку дало открытие после реконструкции путепровода на проспекте Ленина. Франк также поздравил женщин с Днем матери, принял участие в открытии нового детского сада, организовывал работы по ликвидации последствий урагана, подписал постановление о повышении окладов муниципальных работников культуры", – отмечает издание.

Напомним, в медиарейтинге за октябрь 2023 года Франк также занял первое место, на второй строчке – мэр Бийска Виктор Щигрев, как и в ноябрьском рейтинге, а на третьей – мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман.

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