Ректор медуниверситета возглавила медиарейтинг руководителей алтайских вузов
На втором и третьем местах ректоры АлтГУ и АлтГТУ
09 апреля 2024, 10:40, ИА Амител
Ректор АГМУ Ирина Шереметьева возглавила рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в марте 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за март 2024 года:
ректор АГМУ Ирина Шереметьева – 1 место, 18 упоминаний;
ректор АлтГУ Сергей Бочаров – 2 место, 15 упоминаний;
ректор АлтГТУ Андрей Марков – 3 место, 12 упоминаний.
"Ирина Шереметьева приняла участие в заседании коллегии Министерства здравоохранения Алтайского края и рассказала о подготовке кадров для медучреждений региона и профориентационной работе в школах, выступила на конференции, посвященной мужскому и женскому репродуктивному здоровью, рассказала о получении АГМУ государственной аккредитации по образовательной программе среднего профобразования "Фармация", сообщила о том, что студенты университета успешно прошли независимую оценку качества подготовки и получили сертификат качества", – отмечает издание.
Напомним, февральский рейтинг возглавила ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко, на втором и третьем местах были ректоры АГМУ и АлтГТУ.
11:47:42 09-04-2024
Что за бредовая идея с этими рейтингами? За первые места борются? Может, надо просто хорошо делать свою работу и никакие рейтинги не нужны будут? По делам сразу все будет видно и понятно.
19:35:24 09-04-2024
Гость (11:47:42 09-04-2024) Что за бредовая идея с этими рейтингами? За первые места бор... Лучше бы успевающим студентам повышенные стипендии сделали. Дети учатся, чтобы стать врачами, а их "стимулируют" НИКАК. И это в меде. Всё какие-то рейтинги придумывают.
11:58:54 09-04-2024
Сколько ни говори "халва-халва", слаще во рту не станет))
Возглавила ректор медицинского университета медиарейтинг - и что? пусть выпишет премию своему пресс-секретарю, он молодец. Жителям Барнаула нужна качественная медицинская помощь, а новости о ректоре - сегодня есть, а завтра нет. Пустозвонство одно
11:52:10 10-04-2024
Гость (11:58:54 09-04-2024) Сколько ни говори "халва-халва", слаще во рту не станет))
12:22:51 09-04-2024
Заслуженная, долгожданная победа руководителя алтайского меда!
Это реальный прорыв!
12:28:05 09-04-2024
женщина-зажигалка! Как она всё только успевает?
13:00:48 09-04-2024
что за мода такая, судить не по делам, а по тому как лицом торгуют?
16:45:18 09-04-2024
Гость (13:00:48 09-04-2024) что за мода такая, судить не по делам, а по тому как лицом т...
Деньги есть. Если хорошо поднапрячься, то она вырвется в лидеры рейтинга по стране!
Жаль, что АГМУ не на первом месте...
22:41:03 09-04-2024
Гость (16:45:18 09-04-2024) Деньги есть. Если хорошо поднапрячься, то она вырвется в... Можно придумать такой рейтинг, в котором АГМУ будет на первом месте. В вузах сейчас проблема с кадрами, а значит и с качественными выпускниками. А вот с медиарейтингами всё великолепно.