Ректор медуниверситета возглавила медиарейтинг руководителей алтайских вузов

На втором и третьем местах ректоры АлтГУ и АлтГТУ

09 апреля 2024, 10:40, ИА Амител

Ректор АГМУ Ирина Шереметьева / Фото: АГМУ

Ректор АГМУ Ирина Шереметьева возглавила рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали в СМИ в марте 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за март 2024 года:

ректор АГМУ Ирина Шереметьева – 1 место, 18 упоминаний;

ректор АлтГУ Сергей Бочаров – 2 место, 15 упоминаний;

ректор АлтГТУ Андрей Марков – 3 место, 12 упоминаний.

Медиарейтинг ректоров вузов за март 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Ирина Шереметьева приняла участие в заседании коллегии Министерства здравоохранения Алтайского края и рассказала о подготовке кадров для медучреждений региона и профориентационной работе в школах, выступила на конференции, посвященной мужскому и женскому репродуктивному здоровью, рассказала о получении АГМУ государственной аккредитации по образовательной программе среднего профобразования "Фармация", сообщила о том, что студенты университета успешно прошли независимую оценку качества подготовки и получили сертификат качества", – отмечает издание.

Напомним, февральский рейтинг возглавила ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко, на втором и третьем местах были ректоры АГМУ и АлтГТУ.