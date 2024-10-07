Ремонт трамвайных переездов в Барнауле отложили

Поставщик вовремя не поставил шпалы

07 октября 2024, 20:10, ИА Амител

Трамвайные пути / Фото: t.me/mintrans22

В Барнауле перенесли на весну ремонт трех трамвайных переездов, который должен был состояться еще в сентябре. Об этом на совещании главе города Вячеславу Франку сообщил главный инженер "Горэлектротранса" Александр Возный.

Предприятие планировало провести капитальный ремонт трех трамвайных переездов: узла на проспекте Красноармейском и улице Анатолия, переезда на улице Балтийской и улице Попова, а также на площади Октября.

Из-за недобросовестного поставщика предприятие не получило в срок шпалы необходимого качества. Кроме того, дорожно-строительный сезон подходит к концу, поэтому провести работы в этом году уже не получится, заявил Возный.

Он предложил провести ремонт уже весной 2025 года. Вячеслав Франк поручил комитету по дорожному хозяйству и транспорту проработать этот вопрос.