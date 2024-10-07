Ремонт трамвайных переездов в Барнауле отложили
Поставщик вовремя не поставил шпалы
07 октября 2024, 20:10, ИА Амител
В Барнауле перенесли на весну ремонт трех трамвайных переездов, который должен был состояться еще в сентябре. Об этом на совещании главе города Вячеславу Франку сообщил главный инженер "Горэлектротранса" Александр Возный.
Предприятие планировало провести капитальный ремонт трех трамвайных переездов: узла на проспекте Красноармейском и улице Анатолия, переезда на улице Балтийской и улице Попова, а также на площади Октября.
Из-за недобросовестного поставщика предприятие не получило в срок шпалы необходимого качества. Кроме того, дорожно-строительный сезон подходит к концу, поэтому провести работы в этом году уже не получится, заявил Возный.
Он предложил провести ремонт уже весной 2025 года. Вячеслав Франк поручил комитету по дорожному хозяйству и транспорту проработать этот вопрос.
21:17:13 07-10-2024
А зачем они мутили с недобросовестным поставщиком ?
23:48:49 07-10-2024
Гость (21:17:13 07-10-2024) А зачем они мутили с недобросовестным поставщиком ?... С кем поведёшься.
22:08:07 07-10-2024
"У каждой аварии есть имя, фамилия и должность" Л. Каганович
06:29:06 08-10-2024
Дело было, вероятно так - шпалы летом, деньги зимой. Поставщик передумал, ибо капитализм, рыночек порешал.
08:02:48 08-10-2024
А что , шпалы уже украли? 😎
09:47:46 08-10-2024
"...предприятие не получило в срок шпалы необходимого качества..." - вспомнилось "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова: "вагоностроительный завод ссылаясь на "арматуру" не сдал к сроку вагонов"
09:49:34 08-10-2024
А почему шпалы деревянные?
Давно же уже ложили шпалы бетонные в Барнауле
11:17:36 08-10-2024
Света (09:49:34 08-10-2024) А почему шпалы деревянные?Давно же уже ложили шпалы бето... Света, где вы прочитали, что шпалы деревянные? "Из-за недобросовестного поставщика предприятие не получило в срок шпалы необходимого качества. " А прилепленное фото - иллюстративное, шпалы то предприятие не получило. Выпейте таблетку.
14:58:00 08-10-2024
Света (09:49:34 08-10-2024) А почему шпалы деревянные?Давно же уже ложили шпалы бето... Бетонные шпалы не везде можно укладывать