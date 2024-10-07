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Ремонт трамвайных переездов в Барнауле отложили

Поставщик вовремя не поставил шпалы

07 октября 2024, 20:10, ИА Амител

Трамвайные пути / Фото: t.me/mintrans22
Трамвайные пути / Фото: t.me/mintrans22

В Барнауле перенесли на весну ремонт трех трамвайных переездов, который должен был состояться еще в сентябре. Об этом на совещании главе города Вячеславу Франку сообщил главный инженер "Горэлектротранса" Александр Возный.

Предприятие планировало провести капитальный ремонт трех трамвайных переездов: узла на проспекте Красноармейском и улице Анатолия, переезда на улице Балтийской и улице Попова, а также на площади Октября.

Из-за недобросовестного поставщика предприятие не получило в срок шпалы необходимого качества. Кроме того, дорожно-строительный сезон подходит к концу, поэтому провести работы в этом году уже не получится, заявил Возный.

Он предложил провести ремонт уже весной 2025 года. Вячеслав Франк поручил комитету по дорожному хозяйству и транспорту проработать этот вопрос.

Барнаул Транспорт

Комментарии 9

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Гость

21:17:13 07-10-2024

А зачем они мутили с недобросовестным поставщиком ?

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Жора

23:48:49 07-10-2024

Гость (21:17:13 07-10-2024) А зачем они мутили с недобросовестным поставщиком ?... С кем поведёшься.

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Гость

22:08:07 07-10-2024

"У каждой аварии есть имя, фамилия и должность" Л. Каганович

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Олег

06:29:06 08-10-2024

Дело было, вероятно так - шпалы летом, деньги зимой. Поставщик передумал, ибо капитализм, рыночек порешал.

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Сергей

08:02:48 08-10-2024

А что , шпалы уже украли? 😎

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Гость

09:47:46 08-10-2024

"...предприятие не получило в срок шпалы необходимого качества..." - вспомнилось "Двенадцать стульев" Ильфа и Петрова: "вагоностроительный завод ссылаясь на "арматуру" не сдал к сроку вагонов"

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Света

09:49:34 08-10-2024

А почему шпалы деревянные?
Давно же уже ложили шпалы бетонные в Барнауле

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Гость

11:17:36 08-10-2024

Света (09:49:34 08-10-2024) А почему шпалы деревянные?Давно же уже ложили шпалы бето... Света, где вы прочитали, что шпалы деревянные? "Из-за недобросовестного поставщика предприятие не получило в срок шпалы необходимого качества. " А прилепленное фото - иллюстративное, шпалы то предприятие не получило. Выпейте таблетку.

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Чучмек

14:58:00 08-10-2024

Света (09:49:34 08-10-2024) А почему шпалы деревянные?Давно же уже ложили шпалы бето... Бетонные шпалы не везде можно укладывать

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