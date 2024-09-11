Трамвайные пути хотят отремонтировать на трех участках в Барнауле

На ремонт "Горэлектротранс" планирует потратить 7,7 млн рублей

11 сентября 2024, 07:30, ИА Амител

Трамваи в Барнауле / Фото: amic.ru

Барнаульский "Горэлектротранс" собирается отремонтировать трамвайные пути на трех участках города. На всех них проведут работы по покрытию путей. На это предприятие планирует потратить максимум 7,7 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.

Конкретно планируется ремонт:

трамвайных путей на пр. Строителей (кривая в районе дома № 7 по пр. Ленина);

узлового соединения на пересечении пр. Красноармейского и ул. Анатолия (узловое соединение в районе дома № 122 по ул. Анатолия);

трамвайного пути на автомобильном переезде на пересечении улиц Попова и Балтийской (автомобильный переезд в районе дома № 77 по ул. Балтийской).

Все это оплатят из средств предприятия на 2024 год.

Подрядчик должен будет начать работы со дня подписания контракта и выполнить их не позднее 15 ноября 2024 года, это касается всех трех участков. Договор будет действовать до 27 декабря 2024 года.

В работах компании-победителю предстоит использовать асфальтоукладчики с автоматизированной системой контроля и функцией синхронного распределения вяжущего материала.

Закупка появилась на портале 5 сентября. Желающие смогут подавать заявки до 16 сентября, а итоги лота объявят 17 сентября 2024 года.