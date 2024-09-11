Трамвайные пути хотят отремонтировать на трех участках в Барнауле
На ремонт "Горэлектротранс" планирует потратить 7,7 млн рублей
11 сентября 2024, 07:30, ИА Амител
Барнаульский "Горэлектротранс" собирается отремонтировать трамвайные пути на трех участках города. На всех них проведут работы по покрытию путей. На это предприятие планирует потратить максимум 7,7 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок.
Конкретно планируется ремонт:
-
трамвайных путей на пр. Строителей (кривая в районе дома № 7 по пр. Ленина);
-
узлового соединения на пересечении пр. Красноармейского и ул. Анатолия (узловое соединение в районе дома № 122 по ул. Анатолия);
-
трамвайного пути на автомобильном переезде на пересечении улиц Попова и Балтийской (автомобильный переезд в районе дома № 77 по ул. Балтийской).
Все это оплатят из средств предприятия на 2024 год.
Подрядчик должен будет начать работы со дня подписания контракта и выполнить их не позднее 15 ноября 2024 года, это касается всех трех участков. Договор будет действовать до 27 декабря 2024 года.
В работах компании-победителю предстоит использовать асфальтоукладчики с автоматизированной системой контроля и функцией синхронного распределения вяжущего материала.
Закупка появилась на портале 5 сентября. Желающие смогут подавать заявки до 16 сентября, а итоги лота объявят 17 сентября 2024 года.
09:00:23 11-09-2024
Подмитите все трамвайные пути
Пыль стоит столбом за вашим экологическим транспортом
На строителей щас проезжал, все окна пришлось закрывать и
11:34:37 11-09-2024
Гость (09:00:23 11-09-2024) Подмитите все трамвайные путиПыль стоит столбом за вашим... мИтла сломалась.
12:00:13 11-09-2024
Такую сумму в Ставрополе заплатили за выступление Любэ на открытии фестиваля солдатской песни. Информация из официального сайта.
22:35:25 11-09-2024
Как это пересекается? "трамвайных путей на пр. Строителей (кривая в районе дома № 7 по пр. Ленина)"?