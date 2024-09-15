Ремонт трех дорог за 93 млн рублей завершили в Барнауле
Протяженность улиц составила 2,5 километра
15 сентября 2024, 12:15, ИА Амител
Знак "Дорожные работы" / Фото: pxhere.com/ru/photo/1114052
В Барнауле отремонтировали дороги на улицах Инициативной, Ветеринарной и Суворова. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
На участках общей протяженностью 2,5 километра обустроили искусственные неровности, тротуары, а также нанесли разметку и установили дорожные знаки.
Из-за погодных условий дорожники привлекали дополнительные бригады и вышли на работы чуть позже запланированного срока.
Ранее в администрации города обсудили ход работ по благоустройству территории бывшего парка имени Ленина. Завершить начальный этап планируют до 15 октября.
13:46:52 15-09-2024
главное, троотуар для КРС сделали, очень актуальн
16:00:55 15-09-2024
только опять забыли "пробники" заделать, и на дорогах, и на тротуарах. через годик в этих местах будут хорошие ямки...