Ремонт трех дорог за 93 млн рублей завершили в Барнауле

Протяженность улиц составила 2,5 километра

15 сентября 2024, 12:15, ИА Амител

Знак "Дорожные работы" / Фото: pxhere.com/ru/photo/1114052

В Барнауле отремонтировали дороги на улицах Инициативной, Ветеринарной и Суворова. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

На участках общей протяженностью 2,5 километра обустроили искусственные неровности, тротуары, а также нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Из-за погодных условий дорожники привлекали дополнительные бригады и вышли на работы чуть позже запланированного срока.

Ранее в администрации города обсудили ход работ по благоустройству территории бывшего парка имени Ленина. Завершить начальный этап планируют до 15 октября.