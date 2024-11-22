Ремонт жилья в России подорожал на 11,3%

Эксперты связывают это с высоким спросом на стройматериалы, а также с подорожанием логистики и увеличением издержек

22 ноября 2024, 17:35, ИА Амител

Деревянные доски / Фото: unsplash.com

На 11,3% подорожала стоимость ремонта жилья в России. Одна из главных причин – рост цен на стройматериалы. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"Средняя стоимость ремонта в квартирах по итогам января – сентября 2024 года составила 9,8 тыс. руб. за кв. м, что больше на 11,3% к началу текущего года. Так, в Москве этот показатель увеличился на 12%, до 12 тыс. руб. за кв. м, в Санкт-Петербурге – на 9,4%, до 10,2 тыс. руб. за кв. м", – комментирует газета.

Такой рост объясняют подорожанием стройматериалов: больше всего выросли цены на сухие строительные смеси. Эксперты, в свою очередь, связывают это с увеличением спроса, а также подорожанием логистики, замещением сырья и оборудования.

Специалисты отмечают, что на логистике сказалось повышение тарифов со стороны РЖД. Также возникают проблемы с платежами при расчете с контрагентами даже из дружественных стран. Партнеры иногда отказываются работать с российскими компаниями, опасаясь вторичных санкций.