Он посоветовал не торопиться и обратить внимание на потребительские вклады

21 ноября 2024, 16:22, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1051266

Чем короче срок ипотечного кредита, тем меньше переплата по нему. Например, при кредите на сумму 5 миллионов рублей под 30% годовых переплата за пять лет составит 4,7 миллиона рублей, а за 25 лет – 32,52 миллиона рублей, что почти в семь раз больше. Об этом "Газете.ru" рассказал Игорь Балынин, кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ.

"При таких условиях ипотеки переплата за пять лет составит 4,7 миллиона рублей, за 10 лет – 10,8 миллиона рублей, за 15 лет – 17,8 миллиона рублей, за 20 лет – 25,1 миллиона рублей, а за 25 лет – 32,52 миллиона рублей. В каждом случае под переплатой подразумевается сумма, которая идет на уплату процентов, без учета возврата основного долга в размере 5 миллионов рублей", – пояснил экономист.

Балынин советует не торопиться с оформлением ипотеки, так как сейчас существуют выгодные ставки по депозитам. Они позволяют увеличить сумму первоначального взноса, отметил эксперт.