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Эксперт рассказал, сколько россияне переплатят за ипотеку на 5 млн рублей

Он посоветовал не торопиться и обратить внимание на потребительские вклады

21 ноября 2024, 16:22, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1051266
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1051266

Чем короче срок ипотечного кредита, тем меньше переплата по нему. Например, при кредите на сумму 5 миллионов рублей под 30% годовых переплата за пять лет составит 4,7 миллиона рублей, а за 25 лет – 32,52 миллиона рублей, что почти в семь раз больше. Об этом "Газете.ru" рассказал Игорь Балынин, кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ.

"При таких условиях ипотеки переплата за пять лет составит 4,7 миллиона рублей, за 10 лет – 10,8 миллиона рублей, за 15 лет – 17,8 миллиона рублей, за 20 лет – 25,1 миллиона рублей, а за 25 лет – 32,52 миллиона рублей. В каждом случае под переплатой подразумевается сумма, которая идет на уплату процентов, без учета возврата основного долга в размере 5 миллионов рублей", – пояснил экономист.

Балынин советует не торопиться с оформлением ипотеки, так как сейчас существуют выгодные ставки по депозитам. Они позволяют увеличить сумму первоначального взноса, отметил эксперт.

ипотека Мнения экспертов

Комментарии 9

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Гость

16:38:35 21-11-2024

Какая прелесть), что там Путин обещал нам высокий уровень жизни, а пока только бешеные проценты и гиперинфляция.

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Гость

17:41:53 21-11-2024

Гость (16:38:35 21-11-2024) Какая прелесть), что там Путин обещал нам высокий уровень жи... иди проспись

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Гость

18:39:34 21-11-2024

Гость (17:41:53 21-11-2024) иди проспись... Что Правда вас бесит?)))

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Гость

18:15:38 21-11-2024

Гость (16:38:35 21-11-2024) Какая прелесть), что там Путин обещал нам высокий уровень жи... У меня теща в свои 73 года всякую чушь несёт. Прощаем, мы же родственники.

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Гость

18:13:42 21-11-2024

Брали ипотеку 1млн и досрочно закрыли. За 4 года с лимона кредита были должны 880тр. Вот и считайте сколько вы будете должны за 30 лет ипотеки

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Пузырек

22:44:47 21-11-2024

Гость (18:13:42 21-11-2024) Брали ипотеку 1млн и досрочно закрыли. За 4 года с лимона кр... Под какой процент. Сумма кредита. Смысл брать на год? Сплошное вранье

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Гость

11:09:03 22-11-2024

Пузырек (22:44:47 21-11-2024) Под какой процент. Сумма кредита. Смысл брать на год? Сплошн... За 4 года с лимона кредита были должны 880тр, досрочно закрыли. Что не так, болезный?

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Гость

20:32:19 21-11-2024

Взял одну квартиру, а заплатил за 7...!!!?
Казырно!!!

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Гость

08:17:30 22-11-2024

5 миллионов рублей под 30% годовых переплата за пять лет составит 4,7 миллиона рублей. Прямо пропорционально росту инфляции.

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