РЕН ТВ: Игорь Николаев перенёс операцию на сердце
Пациенту провели коронарографию и установили стенты
01 февраля 2023, 21:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Певец Игорь Николаев, ранее госпитализированный в московский кардиоцентр, перенёс операцию на сердце. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
По словам собеседника редакции телеканала, пациенту провели коронарографию и установили стенты.
Напомним, что о госпитализации певца стало известно во вторник, 31 января. Тогда сообщалось, что артист попал в блок интенсивной терапии из-за жалоб на сердце. В беседе с журналистами он не стал комментировать информацию о госпитализации и самочувствии.
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