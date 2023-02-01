РЕН ТВ: Игорь Николаев перенёс операцию на сердце

Пациенту провели коронарографию и установили стенты

01 февраля 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Певец Игорь Николаев, ранее госпитализированный в московский кардиоцентр, перенёс операцию на сердце. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника редакции телеканала, пациенту провели коронарографию и установили стенты.

Напомним, что о госпитализации певца стало известно во вторник, 31 января. Тогда сообщалось, что артист попал в блок интенсивной терапии из-за жалоб на сердце. В беседе с журналистами он не стал комментировать информацию о госпитализации и самочувствии.