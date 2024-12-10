Рэпер Джиган посоветовал брать ипотеку, поскольку свой дом — это "самое важное"
Он считает, что кредит сделал его жизнь лучше
10 декабря 2024, 17:40, ИА Амител
Рэпер Джиган посоветовал брать ипотеку, несмотря на ключевую ставку ЦБ в 21%. Комментарий по ситуации на рынке недвижимости он дал Telegram-каналу Mash.
Журналисты спросили у рэпера, как сохранить свои накопления в период высокой волатильности курса рубля. Джиган признался, что не может дать хорошего совета, поскольку когда пользовался прогнозами каких-либо людей, то "прогорал". При этом он считает, что ипотека сделала его жизнь лучше.
"У меня у самого есть ипотека, которую я до сих пор выплачиваю, и в какой-то момент мне это помогло. Хотел бы я брать ипотеку? Нет. Хотел бы лучше заработать и взять сразу", – сказал он.
При этом он утвердительно ответил на вопрос, стоит ли россиянам брать ипотеку сейчас, поскольку свой дом – "это важно".
17:45:47 10-12-2024
Вайнштейн фигни не посоветует
09:58:34 11-12-2024
Гость (17:45:47 10-12-2024) Вайнштейн фигни не посоветует... внимательно слушаем и конспектируем.
делаем наоборот
21:07:50 10-12-2024
большинство может только козу в ипотеку взять, а дом уже не потянут.