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Рэпер Джиган посоветовал брать ипотеку, поскольку свой дом — это "самое важное"

Он считает, что кредит сделал его жизнь лучше

10 декабря 2024, 17:40, ИА Амител

Стройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Стройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Рэпер Джиган посоветовал брать ипотеку, несмотря на ключевую ставку ЦБ в 21%. Комментарий по ситуации на рынке недвижимости он дал Telegram-каналу Mash.

Журналисты спросили у рэпера, как сохранить свои накопления в период высокой волатильности курса рубля. Джиган признался, что не может дать хорошего совета, поскольку когда пользовался прогнозами каких-либо людей, то "прогорал". При этом он считает, что ипотека сделала его жизнь лучше.

"У меня у самого есть ипотека, которую я до сих пор выплачиваю, и в какой-то момент мне это помогло. Хотел бы я брать ипотеку? Нет. Хотел бы лучше заработать и взять сразу", – сказал он.

При этом он утвердительно ответил на вопрос, стоит ли россиянам брать ипотеку сейчас, поскольку свой дом – "это важно".

музыка ипотека Знаменитости

Комментарии 3

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Гость

17:45:47 10-12-2024

Вайнштейн фигни не посоветует

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Musik

09:58:34 11-12-2024

Гость (17:45:47 10-12-2024) Вайнштейн фигни не посоветует... внимательно слушаем и конспектируем.
делаем наоборот

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Элен без ребят

21:07:50 10-12-2024

большинство может только козу в ипотеку взять, а дом уже не потянут.

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