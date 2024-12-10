Россиянам объяснили, чем опасно "ипотечное донорство"

В результате можно остаться без квартиры, с чужим долгом или испорченной кредитной историей

10 декабря 2024, 11:50, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Процентная ставка по льготной семейной ипотеке в четыре раза ниже рыночной, что поспособствовало увеличению случаев "ипотечного донорства". Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на "Прайм", адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве России Кирилл Данилов рассказал о подводных камнях подобной практики.

При "ипотечном донорстве" человек, не имеющий права на льготы, берет в созаемщики того, кто удовлетворяет условиям этого вида ипотеки. Например, он просит об этом родного или знакомого с детьми, или же человека с высоким доходом.

"Приобретаемая таким способом недвижимость поступает в общую долевую собственность, а после погашения кредита доля созаемщика с детьми отчуждается в пользу заемщика", – заявил Данилов.

Однако схема строится исключительно на доверии, а за время выплаты отношения и обстоятельства могут серьезно измениться. В результате люди могут остаться без квартиры, с чужим долгом или испорченной кредитной историей, подчеркнул адвокат.