Рэпер Гуф объявил о завершении карьеры

Артист анонсировал прощальные гастроли

27 февраля 2025, 15:45, ИА Амител

Гуф / Кадр из видео: YouTube-канал Alex Guf Dolmatov

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) объявил на своей странице во "ВКонтакте" о завершении музыкальной карьеры.

Певец опубликовал расписание "Прощального тура". Он начнется в июне с выступления в Минске и завершится в Москве в ноябре.

Афиша прощального тура Гуфа / vk.com/guf

Гуф заявил, что "это будет прощание с каждым слушателем", каждому из которых он "безмерно благодарен за поддержку все эти годы".

Причин решения о завершении карьеры 45-летний рэпер не назвал.