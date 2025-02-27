Рэпер Гуф объявил о завершении карьеры
Артист анонсировал прощальные гастроли
27 февраля 2025, 15:45, ИА Амител
Гуф / Кадр из видео: YouTube-канал Alex Guf Dolmatov
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) объявил на своей странице во "ВКонтакте" о завершении музыкальной карьеры.
Певец опубликовал расписание "Прощального тура". Он начнется в июне с выступления в Минске и завершится в Москве в ноябре.
Афиша прощального тура Гуфа / vk.com/guf
Гуф заявил, что "это будет прощание с каждым слушателем", каждому из которых он "безмерно благодарен за поддержку все эти годы".
Причин решения о завершении карьеры 45-летний рэпер не назвал.
15:47:04 27-02-2025
радость то какая
15:54:32 27-02-2025
дивные маркетологи), знають как своих поклонников обмишурить) теперь лет пять будет с прощальными гастролями колесить по стране)
16:00:51 27-02-2025
Правильно, скок можно одно и тоже в текстах мусолить.
16:33:33 27-02-2025
я об нем даже ещё не узнал - а он уже всё.
жалко... но я переживу.
17:27:38 27-02-2025
Сколько там Дельфин с Русалкой прощались? Лет пять? Не меньше!!!
10:43:51 28-02-2025
Гость (17:27:38 27-02-2025) Сколько там Дельфин с Русалкой прощались? Лет пять? Не меньш... да ладно дельфин с русалкой... сколько там пугачёва прощалась? лет 30 наверное))
17:59:09 27-02-2025
Лёха, ждём!
19:04:47 27-02-2025
Гуф оказывается жив!
20:38:04 27-02-2025
Рэп это кал