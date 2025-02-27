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Рэпер Гуф объявил о завершении карьеры

Артист анонсировал прощальные гастроли

27 февраля 2025, 15:45, ИА Амител

Гуф / Кадр из видео: YouTube-канал Alex Guf Dolmatov
Гуф / Кадр из видео: YouTube-канал Alex Guf Dolmatov

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) объявил на своей странице во "ВКонтакте" о завершении музыкальной карьеры.

Певец опубликовал расписание "Прощального тура". Он начнется в июне с выступления в Минске и завершится в Москве в ноябре.

Афиша прощального тура Гуфа / vk.com/guf

Гуф заявил, что "это будет прощание с каждым слушателем", каждому из которых он "безмерно благодарен за поддержку все эти годы".

Причин решения о завершении карьеры 45-летний рэпер не назвал.

культура музыка

Комментарии 9

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нет

15:47:04 27-02-2025

радость то какая

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гость

15:54:32 27-02-2025

дивные маркетологи), знають как своих поклонников обмишурить) теперь лет пять будет с прощальными гастролями колесить по стране)

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Гость

16:00:51 27-02-2025

Правильно, скок можно одно и тоже в текстах мусолить.

  4 Нравится
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Musik

16:33:33 27-02-2025

я об нем даже ещё не узнал - а он уже всё.
жалко... но я переживу.

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Гость

17:27:38 27-02-2025

Сколько там Дельфин с Русалкой прощались? Лет пять? Не меньше!!!

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Гость

10:43:51 28-02-2025

Гость (17:27:38 27-02-2025) Сколько там Дельфин с Русалкой прощались? Лет пять? Не меньш... да ладно дельфин с русалкой... сколько там пугачёва прощалась? лет 30 наверное))

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Иван

17:59:09 27-02-2025

Лёха, ждём!

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Гость

19:04:47 27-02-2025

Гуф оказывается жив!

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Гость

20:38:04 27-02-2025

Рэп это кал

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