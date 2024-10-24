Гуф извинился перед пострадавшими в драке в Апрелевке

Он признался, что ему стыдно, и "не немного"

24 октября 2024, 22:41, ИА Амител

Алексей Долматов / Фото: vk.com/guf

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) извинился перед пострадавшими в драке в Апрелевке и сотрудниками полиции. Как сообщает телеканал "360", видео с ним опубликовал адвокат Сергей Жорин.

"Каюсь, искренне каюсь за последнюю выходку свою, которая разлетелась по интернету. И немного… не немного, а стыдно очень перед всеми", – сказал Гуф.

Напомним, что конфликт произошел утром 23 октября. Рэпер отдыхал с друзьями в банном комплексе в подмосковной Апрелевке.

По сообщениям СМИ, одна из сотрудниц заявила, что музыкант пристает к ней, и вызвала на помощь брата, служащего в полиции. Он приехал на место и сцепился с рэпером, обоих доставили в отделение. Позднее 27-летний сотрудник ППС заявил, что Долматов не только избил его, но и забрал телефон.