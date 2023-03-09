НОВОСТИПроисшествия

Рэпер Птаха инсценировал попадание под обстрел, чтобы разоблачить фейки

По словам артиста, показать "нахождение в зоне боевых действий" очень легко

09 марта 2023, 21:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, вышел на связь. Под обстрел в ДНР он не попадал, сообщает "Mash на Донбассе".

Артист инсценировал нападение. Так он хотел показать, что "нахождение в зоне боевых действий" очень легко фальсифицировать.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой рэпер якобы попадает под обстрел, после чего Давид Нуриев перестал выходить на связь.

На полной версии видео артист поднимает телефон и смеётся над происходящим.

Комментарии 2

  • Дело о дискредитации армии тоже очень легко начать - наверное, читатель ртом об этом не подумал. Как и о моральном виде своего поступка.
    10 марта, Гость   Ответить
  • Так вообще все можно инсценировать. И дело Скрипалей. И убийство мирных жителей. И химическую атаку. И ядерный удар при желании. Он хотел сказать, не верьте фейкам, так это и без него знали
    10 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров