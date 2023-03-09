Рэпер Птаха инсценировал попадание под обстрел, чтобы разоблачить фейки
По словам артиста, показать "нахождение в зоне боевых действий" очень легко
09 марта 2023, 21:48, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, вышел на связь. Под обстрел в ДНР он не попадал, сообщает "Mash на Донбассе".
Артист инсценировал нападение. Так он хотел показать, что "нахождение в зоне боевых действий" очень легко фальсифицировать.
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой рэпер якобы попадает под обстрел, после чего Давид Нуриев перестал выходить на связь.
На полной версии видео артист поднимает телефон и смеётся над происходящим.
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