Рэпер Птаха попал под обстрел в ДНР

Музыкант перестал выходить на связь

09 марта 2023, 07:45, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube-канал Super!

Рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев) попал под обстрел в ДНР, сообщает РИА Новости.

По информации одного из организаторов поездки, это случилось 8 марта около 19:20 мск. Связи с музыкантом пока нет.

Как рассказал "Известиям" представитель силовых ведомств, исполнитель направлялся на концерт к военнослужащим. Издание также поделилось коротким видео, на котором видно Нуриева в каске и бронежилете, а также слышно звуки выстрелов.

На днях рэпер Птаха на пресс-конференции в Донецке рассказал, что осенью выйдет фильм "Брат 3", в котором он сыграл одну из главных ролей.