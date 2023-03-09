Рэпер Птаха попал под обстрел в ДНР
Музыкант перестал выходить на связь
09 марта 2023, 07:45, ИА Амител
Кадр из видео: YouTube-канал Super!
Рэпер Птаха (настоящее имя – Давид Нуриев) попал под обстрел в ДНР, сообщает РИА Новости.
По информации одного из организаторов поездки, это случилось 8 марта около 19:20 мск. Связи с музыкантом пока нет.
Как рассказал "Известиям" представитель силовых ведомств, исполнитель направлялся на концерт к военнослужащим. Издание также поделилось коротким видео, на котором видно Нуриева в каске и бронежилете, а также слышно звуки выстрелов.
На днях рэпер Птаха на пресс-конференции в Донецке рассказал, что осенью выйдет фильм "Брат 3", в котором он сыграл одну из главных ролей.
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