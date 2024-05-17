Рэпер Птаха задолжал налоговой почти миллион рублей

Приставы возбудили в отношении него дело из-за неоплаченных штрафов

17 мая 2024, 15:15, ИА Амител

Рэпер Птаха / Фото из социальных сетей

Рэпер Птаха накопил долгов перед налоговой и за неоплаченные штрафы. Об этом сообщает Shot.

По информации телеграм-канала, Давид Нуриев должен был заплатить 109,5 тысячи рублей еще несколько недель назад, но теперь долг вырос почти до миллиона и продолжает увеличиваться.

Кроме того, приставы возбудили против музыканта дело из-за неоплаченных автомобильных штрафов.

Представители артиста заявили, что неразбериха с финансами возникла из-за того, что заболела бухгалтерша Птахи.