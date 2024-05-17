Рэпер Птаха задолжал налоговой почти миллион рублей
Приставы возбудили в отношении него дело из-за неоплаченных штрафов
17 мая 2024, 15:15, ИА Амител
Рэпер Птаха / Фото из социальных сетей
Рэпер Птаха накопил долгов перед налоговой и за неоплаченные штрафы. Об этом сообщает Shot.
По информации телеграм-канала, Давид Нуриев должен был заплатить 109,5 тысячи рублей еще несколько недель назад, но теперь долг вырос почти до миллиона и продолжает увеличиваться.
Кроме того, приставы возбудили против музыканта дело из-за неоплаченных автомобильных штрафов.
Представители артиста заявили, что неразбериха с финансами возникла из-за того, что заболела бухгалтерша Птахи.
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