Сергей Зверев уверен в том, что Алла Пугачева вернется в Россию

Он добавил, что будет рад ее приезду

17 мая 2024, 09:34, ИА Амител

Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube

Стилист Сергей Зверев выразил уверенность в том, что Алла Пугачева вернется в Россию. Его слова передает "Телепрограмма".

"Конечно, Алла Борисовна приедет. Здесь ее Родина, ее дом, это страна, где она родилась, состоялась, выросла. Если она вернется, я буду только рад", – сказал Зверев.

Ранее он заявил о том, что российские артисты, уехавшие за границу, стали никем, и добавил, что сам он не смог бы переехать в другую страну.