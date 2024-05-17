НОВОСТИКультура

Сергей Зверев уверен в том, что Алла Пугачева вернется в Россию

Он добавил, что будет рад ее приезду

17 мая 2024, 09:34, ИА Амител

Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube
Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube

Стилист Сергей Зверев выразил уверенность в том, что Алла Пугачева вернется в Россию. Его слова передает "Телепрограмма".

"Конечно, Алла Борисовна приедет. Здесь ее Родина, ее дом, это страна, где она родилась, состоялась, выросла. Если она вернется, я буду только рад", – сказал Зверев.

Ранее он заявил о том, что российские артисты, уехавшие за границу, стали никем, и добавил, что сам он не смог бы переехать в другую страну.

Знаменитости

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

09:42:16 17-05-2024

Врядли. Боруховна еще сто лет назад купила место на кладбище в царстве израилевом. Зачем ей возвращаться чтобы потом назад возвращаться? Так и запутаться можно

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:36:34 17-05-2024

а зачем? ну уехала так уехала

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:26:11 17-05-2024

Зачем она тут нужна ? Крысы беглые в России точно не нужны.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:42 17-05-2024

Все могут вернутся

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

12:04:16 17-05-2024

Гость (11:55:42 17-05-2024) Все могут вернутся... Зачем?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:44:13 17-05-2024

Сергей (12:04:16 17-05-2024) Зачем? ... Захотят. Мало ли что будет

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:09:38 17-05-2024

Сергей (12:04:16 17-05-2024) Зачем? ... как это зачем. на Родину, балда

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:21:35 17-05-2024

Пугачеву гнобят не потому, что уехала, а что бы другие не последовали за ней. Как Чубайс. Вы же его не критикуете?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:03:31 17-05-2024

Гость (12:21:35 17-05-2024) Пугачеву гнобят не потому, что уехала, а что бы другие не по...
Гнобят, как вы выразились, за то, что плюнула людям в лицо. Уехала бы молча, если ей все так противно. Но нет, надо выссказать свое ценное мнение, да еще и хамским способом.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:10:35 17-05-2024

Гость (12:21:35 17-05-2024) Пугачеву гнобят не потому, что уехала, а что бы другие не по... вы новости читаете из какого подвала? нормальные паблики почитайте, плз

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:36 17-05-2024

Нет уж, нет уж, умерла, так умерла!

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров