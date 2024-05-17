Сергей Зверев уверен в том, что Алла Пугачева вернется в Россию
Он добавил, что будет рад ее приезду
17 мая 2024, 09:34, ИА Амител
Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube
Стилист Сергей Зверев выразил уверенность в том, что Алла Пугачева вернется в Россию. Его слова передает "Телепрограмма".
"Конечно, Алла Борисовна приедет. Здесь ее Родина, ее дом, это страна, где она родилась, состоялась, выросла. Если она вернется, я буду только рад", – сказал Зверев.
Ранее он заявил о том, что российские артисты, уехавшие за границу, стали никем, и добавил, что сам он не смог бы переехать в другую страну.
09:42:16 17-05-2024
Врядли. Боруховна еще сто лет назад купила место на кладбище в царстве израилевом. Зачем ей возвращаться чтобы потом назад возвращаться? Так и запутаться можно
10:36:34 17-05-2024
а зачем? ну уехала так уехала
11:26:11 17-05-2024
Зачем она тут нужна ? Крысы беглые в России точно не нужны.
11:55:42 17-05-2024
Все могут вернутся
12:04:16 17-05-2024
Гость (11:55:42 17-05-2024) Все могут вернутся... Зачем?
12:44:13 17-05-2024
Сергей (12:04:16 17-05-2024) Зачем? ... Захотят. Мало ли что будет
18:09:38 17-05-2024
Сергей (12:04:16 17-05-2024) Зачем? ... как это зачем. на Родину, балда
12:21:35 17-05-2024
Пугачеву гнобят не потому, что уехала, а что бы другие не последовали за ней. Как Чубайс. Вы же его не критикуете?
16:03:31 17-05-2024
Гость (12:21:35 17-05-2024) Пугачеву гнобят не потому, что уехала, а что бы другие не по...
Гнобят, как вы выразились, за то, что плюнула людям в лицо. Уехала бы молча, если ей все так противно. Но нет, надо выссказать свое ценное мнение, да еще и хамским способом.
18:10:35 17-05-2024
Гость (12:21:35 17-05-2024) Пугачеву гнобят не потому, что уехала, а что бы другие не по... вы новости читаете из какого подвала? нормальные паблики почитайте, плз
13:38:36 17-05-2024
Нет уж, нет уж, умерла, так умерла!