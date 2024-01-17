Рэпер Vacio предложил певцу SHAMAN отслужить в армии
Адвокат Vacio заявил о том, что Ярослав Дронов (SHAMAN) срочную службу не проходил
17 января 2024, 12:30, ИА Амител
Гость скандальной вечеринки Насти Ивлеевой рэпер Vacio предложил певцу SHAMAN пройти службу в армии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на адвоката.
"Король рэпа Vacio бросает перчатку певцу SHAMAN, он не служил в армии. Vacio предлагает SHAMAN на деле доказать свою преданность Родине, отслужить контракт в качестве музыканта или в ином качестве в Вооруженных силах РФ", – сказал адвокат.
Он добавил, что Ярославу Дронову (SHAMAN) 31 год, в армии он не служил и совершенно непонятно почему. По словам адвоката, если Vacio должен отслужить, то и SHAMAN тоже должен пойти в армию.
Ранее сообщалось, что в 2024 году билеты на концерты Шамана сильно подорожали, но несмотря на это, люди продолжают заполнять залы.
12:36:10 17-01-2024
Да у нас мало кто из элиты служил в армии.
14:27:18 18-01-2024
Гость (12:36:10 17-01-2024) Да у нас мало кто из элиты служил в армии. ... Вы немного ошибаетесь. Элита это композиторы, ученые.. люди продвигающие свою страну вперед. А приспособленцы,спекулянты и пр. жулье к ним никак не относится.
12:37:09 17-01-2024
если Vacio должен отслужить --- а почему "если"
13:10:59 17-01-2024
Гость (12:37:09 17-01-2024) если Vacio должен отслужить --- а почему "если"... Потому что закон должен быть для всех одинаков.
13:56:11 17-01-2024
Гость (13:10:59 17-01-2024) Потому что закон должен быть для всех одинаков.... Ну поэтому я и спросил, почему "если". Они оба должны. Поздновато правда дошло, Шаману 31. А вот Вася успевает. Кто ж виноват, что такое началось, пока он еще успевает
12:45:42 17-01-2024
Вася запозорился ТАК, что не стоит ему больше отсвечивать)))))
13:17:30 17-01-2024
Гость (12:37:09 17-01-2024) если Vacio должен отслужить --- а почему "если"... пусть вася разговаривает со своим чехлом (носком), а повышать свою "популярность", за счет таких обращений, я думаю, не стоит.
13:20:41 17-01-2024
SHAMANу нельзя в армию - у него только билеты на концерты подорожали. косить надобно!
13:59:13 17-01-2024
Гость (13:20:41 17-01-2024) SHAMANу нельзя в армию - у него только билеты на концерты по... косить надобно! --- уже не надобно, ему 31. На срочную опоздал, а если не служил, не берут. Не повезло. Хотя герои тыла тоже были. В том числе актеры
14:33:22 17-01-2024
Гость (13:59:13 17-01-2024) косить надобно! --- уже не надобно, ему 31. На срочную опозд... Выяснить почему опоздал, и наказать
13:29:28 17-01-2024
такие патриоты как Шаман нужны в тылу
13:48:08 17-01-2024
Вот в чем оказывается как трактуется патриотизм,не Родину защищать,а по сцене скакать.Мы все удивляемся чего это у нас всяких самоназванных звезд награждают медалями и орденами ,а не военнослужащих которые защищают страну
14:23:45 17-01-2024
"Vacio бросает перчатку певцу SHAMAN" - слава богу, хоть не носок бросил...
14:56:15 17-01-2024
таким как Шаман и Киркоров запрещено в нашей армии служить. Ориентация не та.
16:44:02 17-01-2024
Данилку Бесараба в армию!!!!!!
21:47:33 17-01-2024
Что то борзо это аморальное существо продолжает себя вести. Плохо его успокоили.
00:22:10 18-01-2024
Интересное кино… И как давно Vacio отвечает у нас в России за мобилизацию? Насколько я понимаю, у министерства обороны к Дронову вопросов нет! А больше не перед кем он отчитываться не должен!!!
17:33:31 18-01-2024
Гость (00:22:10 18-01-2024) Интересное кино… И как давно Vacio отвечает у нас в России ... Ну почему же,если самоназвался главным патриотом страны,так будь добр этому соответствовать,или как всегда,языком молоть,то первый,а как подтвердить свои слова,сразу отмазки лепить начал