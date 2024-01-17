Рэпер Vacio предложил певцу SHAMAN отслужить в армии

Адвокат Vacio заявил о том, что Ярослав Дронов (SHAMAN) срочную службу не проходил

17 января 2024, 12:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Гость скандальной вечеринки Насти Ивлеевой рэпер Vacio предложил певцу SHAMAN пройти службу в армии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на адвоката.

"Король рэпа Vacio бросает перчатку певцу SHAMAN, он не служил в армии. Vacio предлагает SHAMAN на деле доказать свою преданность Родине, отслужить контракт в качестве музыканта или в ином качестве в Вооруженных силах РФ", – сказал адвокат.

Он добавил, что Ярославу Дронову (SHAMAN) 31 год, в армии он не служил и совершенно непонятно почему. По словам адвоката, если Vacio должен отслужить, то и SHAMAN тоже должен пойти в армию.

Ранее сообщалось, что в 2024 году билеты на концерты Шамана сильно подорожали, но несмотря на это, люди продолжают заполнять залы.