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Рэперу, пришедшему на вечеринку Ивлеевой, вручили повестку в военкомат

Музыкант во время, проведенное в спецприемнике, начал писать новую песню

08 января 2024, 16:50, ИА Амител

Фото: phxere.com
Фото: phxere.com

Рэперу Николаю Васильеву, известному под псевдонимом Vacio, вручили повестку в военкомат. Об этом сообщает ОСН.

Как рассказал общественный деятель и член ОНК Алексей Лобарев, за время, проведенное в спецприемнике, музыкант начал работать над новой песней. Также Васильев рассказал о том, что ему вручили повестку на 9 января.

По словам рэпера, в полицию его приглашали для профилактической беседы, однако разговор с ним вели о "голой" вечеринке, на которую он пришел в одном носке.

Ранее сообщалось, что номера с участием Филиппа Киркорова и Глюкозы вырезали из шоу "Рождество с Григорием Лепсом" на Первом канале. Это произошло из-за участия Киркорова в "голой" вечеринке.

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Комментарии 18

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Гость

17:00:06 08-01-2024

Отмажется. Продюсер занесёт в военкомат конверт и всё на этом.

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Гость

19:12:09 08-01-2024

Гость (17:00:06 08-01-2024) Отмажется. Продюсер занесёт в военкомат конверт и всё на это... Патрушев, сказал разгромить эту "секту".

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Гена

17:53:08 08-01-2024

Мож и не отмажется...

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гость

18:05:37 08-01-2024

Пусть не забудет носок захватить!

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Гость

12:25:54 09-01-2024

гость (18:05:37 08-01-2024) Пусть не забудет носок захватить!... вонючий?

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горожанка

18:11:16 08-01-2024

Очень надеюсь, что не всё решается конвертами

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Гость

21:04:33 08-01-2024

Охота на ведьм)))) Где закон, почему до голой вечеринки не вручали.

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гость

22:39:05 08-01-2024

Ещё кому? Всем! Всем вручить.

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Гость

23:51:29 08-01-2024

Не плохой отряд бы получился из зеков, реперов и депутатов...

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Гость

07:07:16 09-01-2024

Гость (23:51:29 08-01-2024) Не плохой отряд бы получился из зеков, реперов и депутатов.... Не, плохой....

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Гость

07:37:22 09-01-2024

служба в армии не должна быть наказанием.

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Гость

08:51:37 09-01-2024

Служба в армии не должна быть поощрением. Только для хороших, а у утырков освобождение

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Гость

09:27:05 09-01-2024

Все должны быть равны, и слесаря, и учителя, и рэперы

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Гость

12:03:10 09-01-2024

Гость (09:27:05 09-01-2024) Все должны быть равны, и слесаря, и учителя, и рэперы... а также депутаты и чиновники

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Гость

11:16:02 09-01-2024

"известному под псевдонимом Vacio" кому известному? ни разу о таком не слышал до вечеринки))) теперь же из каждого утюга кричат о нём. нормально так пропиарился...

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гость

12:01:49 09-01-2024

нашли козла отпущения - того, кто сопротивляться не может. А нужно бы вркчить повестки детям и внукам наших депутатов и чиновников.

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Гость

13:01:36 09-01-2024

гость (12:01:49 09-01-2024) нашли козла отпущения - того, кто сопротивляться не может. А... Ну у вас же нет фактов, что не вручали, а распространять фейки вы наверное не будете

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Гость

16:51:27 09-01-2024

Гость (13:01:36 09-01-2024) Ну у вас же нет фактов, что не вручали, а распространять фей... если бы вручали повестки детям и внукам депутатов и чиновников крупных, а также бизнесу, то уже СМИ гудели по всей стране. А так - молчок, потому что сказать нечего, вот и мусолят новость с этим носком.

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