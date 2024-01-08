Рэперу, пришедшему на вечеринку Ивлеевой, вручили повестку в военкомат
Музыкант во время, проведенное в спецприемнике, начал писать новую песню
08 января 2024, 16:50, ИА Амител
Рэперу Николаю Васильеву, известному под псевдонимом Vacio, вручили повестку в военкомат. Об этом сообщает ОСН.
Как рассказал общественный деятель и член ОНК Алексей Лобарев, за время, проведенное в спецприемнике, музыкант начал работать над новой песней. Также Васильев рассказал о том, что ему вручили повестку на 9 января.
По словам рэпера, в полицию его приглашали для профилактической беседы, однако разговор с ним вели о "голой" вечеринке, на которую он пришел в одном носке.
Ранее сообщалось, что номера с участием Филиппа Киркорова и Глюкозы вырезали из шоу "Рождество с Григорием Лепсом" на Первом канале. Это произошло из-за участия Киркорова в "голой" вечеринке.
17:00:06 08-01-2024
Отмажется. Продюсер занесёт в военкомат конверт и всё на этом.
19:12:09 08-01-2024
Гость (17:00:06 08-01-2024) Отмажется. Продюсер занесёт в военкомат конверт и всё на это... Патрушев, сказал разгромить эту "секту".
17:53:08 08-01-2024
Мож и не отмажется...
18:05:37 08-01-2024
Пусть не забудет носок захватить!
12:25:54 09-01-2024
гость (18:05:37 08-01-2024) Пусть не забудет носок захватить!... вонючий?
18:11:16 08-01-2024
Очень надеюсь, что не всё решается конвертами
21:04:33 08-01-2024
Охота на ведьм)))) Где закон, почему до голой вечеринки не вручали.
22:39:05 08-01-2024
Ещё кому? Всем! Всем вручить.
23:51:29 08-01-2024
Не плохой отряд бы получился из зеков, реперов и депутатов...
07:07:16 09-01-2024
Гость (23:51:29 08-01-2024) Не плохой отряд бы получился из зеков, реперов и депутатов.... Не, плохой....
07:37:22 09-01-2024
служба в армии не должна быть наказанием.
08:51:37 09-01-2024
Служба в армии не должна быть поощрением. Только для хороших, а у утырков освобождение
09:27:05 09-01-2024
Все должны быть равны, и слесаря, и учителя, и рэперы
12:03:10 09-01-2024
Гость (09:27:05 09-01-2024) Все должны быть равны, и слесаря, и учителя, и рэперы... а также депутаты и чиновники
11:16:02 09-01-2024
"известному под псевдонимом Vacio" кому известному? ни разу о таком не слышал до вечеринки))) теперь же из каждого утюга кричат о нём. нормально так пропиарился...
12:01:49 09-01-2024
нашли козла отпущения - того, кто сопротивляться не может. А нужно бы вркчить повестки детям и внукам наших депутатов и чиновников.
13:01:36 09-01-2024
гость (12:01:49 09-01-2024) нашли козла отпущения - того, кто сопротивляться не может. А... Ну у вас же нет фактов, что не вручали, а распространять фейки вы наверное не будете
16:51:27 09-01-2024
Гость (13:01:36 09-01-2024) Ну у вас же нет фактов, что не вручали, а распространять фей... если бы вручали повестки детям и внукам депутатов и чиновников крупных, а также бизнесу, то уже СМИ гудели по всей стране. А так - молчок, потому что сказать нечего, вот и мусолят новость с этим носком.