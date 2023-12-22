Рэпера арестовали на 15 суток после вечеринки Насти Ивлеевой
Его также оштрафовали на 200 тысяч по статье о пропаганде нетрадиционных отношений
22 декабря 2023, 20:31, ИА Амител
Рэпера VACÍO арестовали на 15 суток за костюм, в котором он пришел на вечеринку Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Shot.
Молодой человек на тусовке был в одном носке.
Также ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. В одном из роликов с участием рэпера нашли пропаганду нетрадиционных отношений.
Напомним, что "почти голая" вечеринка прошла 20 декабря в клубе Mutabor. На мероприятии отметилось огромное количество звезд: Дима Билан, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган и многие другие. Некоторые гости были в очень уж откровенных нарядах: например, в одном носке. А сама Ивлеева была в колье за 23 млн рублей, но надела она его вовсе не на шею.
21:16:03 22-12-2023
Молодой человек на тусовке был в одном носке.============Это значит в стране дураков теперь нельзя ходить в одном носке? А если я три носка одену или ни одного? А колье только на шею одевать? Маразматики.
11:47:05 23-12-2023
Гость (21:16:03 22-12-2023) Молодой человек на тусовке был в одном носке.============Это... проблема в том, что кроме одного носка, на нем ничего больше не было. И носок был отнюдь не на ноге. Но что-то мне подсказывает, что вы в курсе.
10:22:33 23-12-2023
Можно и без носков у себя дома или в гостях, но не в публичных местах, где ещё и продажа входных билетов..
10:46:00 23-12-2023
А что с остальными:Собчак,Киркоров,Лолита,Билан,сама Ивлева????
11:35:01 24-12-2023
Гость (10:46:00 23-12-2023) А что с остальными:Собчак,Киркоров,Лолита,Билан,сама Ивлева?... ничего) пора бы повзрослеть
11:24:13 23-12-2023
Гость (21:16:03 22-12-2023) Молодой человек на тусовке был в одном носке.============Это... на нем из одежды был только носок, Вы наверное не поняли!
20:47:11 23-12-2023
Гость (11:24:13 23-12-2023) на нем из одежды был только носок, Вы наверное не поняли!... все он понял, иначе не писал бы про колье)))
11:37:35 23-12-2023
Носок на пенисе можно, если он в трусах. Можно и без трусов, но не в публичном месте. Можно и в публичном, если место закрыто и всем там это нравится. Но это нереально, носок на пенис и надевают, чтобы показать это всей стране, а это граничит даже не с 15 сутками
16:50:39 23-12-2023
Дурдом самый натуральный! Всех на 15 суток арестовать и отправить дворы мести.
20:54:56 23-12-2023
Не знал что шалуны в одном носке ходят. Всех на 15 суток арестовать и отправить дворы мести. Лицемеры. Киркоров то не по зубам.