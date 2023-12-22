Рэпера арестовали на 15 суток после вечеринки Насти Ивлеевой

Его также оштрафовали на 200 тысяч по статье о пропаганде нетрадиционных отношений

22 декабря 2023, 20:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Рэпера VACÍO арестовали на 15 суток за костюм, в котором он пришел на вечеринку Насти Ивлеевой. Об этом сообщает Shot.

Молодой человек на тусовке был в одном носке.

Также ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. В одном из роликов с участием рэпера нашли пропаганду нетрадиционных отношений.

Напомним, что "почти голая" вечеринка прошла 20 декабря в клубе Mutabor. На мероприятии отметилось огромное количество звезд: Дима Билан, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган и многие другие. Некоторые гости были в очень уж откровенных нарядах: например, в одном носке. А сама Ивлеева была в колье за 23 млн рублей, но надела она его вовсе не на шею.