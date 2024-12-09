Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки вместе с Diddy

Предположительно, инцидент произошел в 2000 году после церемонии вручения премии MTV Vidoe Music Awards

09 декабря 2024, 09:57, ИА Амител

Машина полиции / Фото: unsplash.com / Noor Yoosuf

Рэпера Jay-Z (Шон Кори Картер) обвинили в изнасиловании 13-летней девочки. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент мог произойти в 2000 году на вечеринке после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке.

Утверждается, что девочка пришла на мероприятие без билета. На нее тут же обратили внимание "секс-скауты" другого скандального рэпера Diddy (Шон Комбс). Они пригласили подростка на тусовку, где заставили подписать соглашение о неразглашении.

На вечеринке было много запрещенных веществ и алкоголя. Девушку сначала напоили, а после изнасиловали Diddy и Jay-Z на глазах у другой гостьи вечера. Ей удалось ударить рэперов и сбежать из дома.

Первоначально жертва подала анонимный иск лишь против Комбса, однако после добавила в ответчики и Картера. Адвокаты рэпера отрицают обвинения: они утверждают, что потерпевшие пытаются его шантажировать.

Напомним, что сейчас в США продолжается процесс над Комбсом. Более 120 человек обвинили его в сексуальном насилии и эксплуатации, 25 из них были несовершеннолетними. Возраст жертв рэпера начинается от 9 лет и заканчивается 38 годами. Преступления совершались на знаменитых вечеринках Diddy, в которых могли участвовать американские знаменитости первой величины. Amic.ru собирал все, что известно о скандале.