Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки вместе с Diddy
Предположительно, инцидент произошел в 2000 году после церемонии вручения премии MTV Vidoe Music Awards
09 декабря 2024, 09:57, ИА Амител
Рэпера Jay-Z (Шон Кори Картер) обвинили в изнасиловании 13-летней девочки. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент мог произойти в 2000 году на вечеринке после церемонии вручения премии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке.
Утверждается, что девочка пришла на мероприятие без билета. На нее тут же обратили внимание "секс-скауты" другого скандального рэпера Diddy (Шон Комбс). Они пригласили подростка на тусовку, где заставили подписать соглашение о неразглашении.
На вечеринке было много запрещенных веществ и алкоголя. Девушку сначала напоили, а после изнасиловали Diddy и Jay-Z на глазах у другой гостьи вечера. Ей удалось ударить рэперов и сбежать из дома.
Первоначально жертва подала анонимный иск лишь против Комбса, однако после добавила в ответчики и Картера. Адвокаты рэпера отрицают обвинения: они утверждают, что потерпевшие пытаются его шантажировать.
Напомним, что сейчас в США продолжается процесс над Комбсом. Более 120 человек обвинили его в сексуальном насилии и эксплуатации, 25 из них были несовершеннолетними. Возраст жертв рэпера начинается от 9 лет и заканчивается 38 годами. Преступления совершались на знаменитых вечеринках Diddy, в которых могли участвовать американские знаменитости первой величины. Amic.ru собирал все, что известно о скандале.
10:29:51 09-12-2024
Ссыккшка уже бабкой стала и тут вспомнила
10:35:00 09-12-2024
Хто все эти "люди", поразвелось всякой швали...за решетку, и номер статьи на лоб в виде татухи, пусть местные развлекаются с ним
11:00:01 09-12-2024
Гость (10:35:00 09-12-2024) Хто все эти "люди", поразвелось всякой швали...за решетку, и... Тоже потерпевшая ?
11:10:23 09-12-2024
"Ей удалось ударить рэперов и сбежать из дома". Я угораю над этим повествованием))) Зачем приходила-то? Конфет поесть?
12:30:58 09-12-2024
Сексуальный разбой, и те, кто при деньгах,
Остаются почему-то, как всегда, в дураках.
Наживаться на сексе это проще всего,
Он трахнул тебя, а ты заяву на него. (С)
13:03:06 09-12-2024
"Возраст жертв рэпера начинается от 9 лет и заканчивается 38 годами. Преступления совершались на знаменитых вечеринках Diddy, в которых могли участвовать американские знаменитости первой величины" Не пытайтесь скрыться, у мальчика феноменальная память! (с)