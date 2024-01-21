Рэперов Baby Melo и Badri задержали во время выступления в питерском клубе

Музыкантов полицейские увели в автозак прямо со сцены

21 января 2024, 11:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Санкт-Петербурге во время концерта в одном из клубов задержали рэперов Baby Melo и Badri. Об этом сообщает Shot.

Сотрудники вошли в заведение и вывели музыкантов прямо со сцены. По одной из версий, правоохранители прибыли после сообщений о том, что здесь избили девушку. По другой – задержали рэперов из-за мата со сцены.

Их обоих увезли в отделение полиции. Также сообщается, что в отделение вместе с артистами попали еще 16 человек за распитие алкоголя у клуба.

По словам очевидцев, после неожиданного завершения концерта у входа в заведение началась драка.

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:

Вечером 20.01.2024 в УМВД России по Калининскому району Санкт-Петербурга поступило сообщение от граждан, что у дома 44 по Кондратьевскому проспекту молодые люди нарушают общественный порядок, громко и нецензурно выражаются, по внешнему виду находятся в состоянии опьянения. Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции с указанного адреса для разбирательства в территориальный отдел были доставлены 23 молодых человека в возрасте 15-18 лет. На доставленных составлены административные протоколы по статьям 20.20 (Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах), 20.21 (Появление в общественных местах в состоянии опьянения), 20.22 (Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции) и 20.1 (Мелкое хулиганство) КоАП РФ. После составления протоколов все молодые люди были переданы их официальным представителям. Поскольку за одним из несовершеннолетних официальные представители не прибыли он был направлен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.