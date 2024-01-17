Запретить молодежные вечеринки во время СВО предложил российский губернатор

При этом глава региона отметил, что совсем перекрашивать жизнь в серый цвет не стоит – можно ходить в театры и музеи

17 января 2024, 13:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил ограничить молодежные вечеринки, потому что молодое поколение должно знать цену мирному небу над головой, сообщает правительство региона.

"Моя позиция по увеселительным мероприятиям однозначна: нельзя устраивать бездумные вечеринки, пока кто-то на передовой ждет рассвет в окопе. Мы должны помнить и уважать тех, кто защищает нас, нашу страну. Молодежь должна знать цену мирному небу над головой", – подчеркнул Кондратьев.

Губернатор пояснил, что совсем перекрашивать жизнь в серый цвет не стоит – должны работать театры, музеи и учреждения культуры.