Запретить молодежные вечеринки во время СВО предложил российский губернатор
При этом глава региона отметил, что совсем перекрашивать жизнь в серый цвет не стоит – можно ходить в театры и музеи
17 января 2024, 13:14, ИА Амител
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил ограничить молодежные вечеринки, потому что молодое поколение должно знать цену мирному небу над головой, сообщает правительство региона.
"Моя позиция по увеселительным мероприятиям однозначна: нельзя устраивать бездумные вечеринки, пока кто-то на передовой ждет рассвет в окопе. Мы должны помнить и уважать тех, кто защищает нас, нашу страну. Молодежь должна знать цену мирному небу над головой", – подчеркнул Кондратьев.
Губернатор пояснил, что совсем перекрашивать жизнь в серый цвет не стоит – должны работать театры, музеи и учреждения культуры.
"Сегодня как никогда общим чувством должна стать сопричастность к событиям новой истории. Это гражданская позиция, она не может быть другой", – указал Кондратьев, добавив, что необходима трансформация осознанности.
13:19:43 17-01-2024
Ну определенная логика есть. Могут не запрещать, а просто мальчиков там начать проверять на предмет службы, желание туда идти убавится. И все законно, без запретов
13:20:30 17-01-2024
мдя... совсем мякушка у человека
12:20:05 21-01-2024
Гость (13:20:30 17-01-2024) мдя... совсем мякушка у человека... Давно пора Это сделать
13:20:47 17-01-2024
Правильно, запретить дискотеки в школах, утренники в садиках, пусть сидят на горшках и думают о цене мирного неба
13:41:03 17-01-2024
Гость (13:20:47 17-01-2024) Правильно, запретить дискотеки в школах, утренники в садиках... Золотые слова!
13:23:34 17-01-2024
"нельзя устраивать бездумные вечеринки, пока кто-то на передовой ждет рассвет в окопе. " а кто определит, какие вечеринки буздумные, а какие думные и правильные?
13:31:41 17-01-2024
Гость (13:23:34 17-01-2024) "нельзя устраивать бездумные вечеринки, пока кто-то на перед... а кто определит, какие вечеринки буздумные, а какие думные и правильные?--- ну что вы право, создадут комитет и будут давать разрешения по аналогии с митингами
13:48:31 17-01-2024
Гость (13:31:41 17-01-2024) а кто определит, какие вечеринки буздумные, а какие думные и... Создадут комитет в составе тысячи человек, назначат им зп тысяч в 500 и все будет ок.
13:31:43 17-01-2024
Запретить людям справлять д/с, свадьбы, улыбаться и смеяться! и секс срочно запретить! а то выдумали быть счастливыми!
13:33:17 17-01-2024
Во время ВОВ рестораны работали. И вечеринки проводились.
13:42:34 17-01-2024
Гость (13:33:17 17-01-2024) Во время ВОВ рестораны работали. И вечеринки проводились.... Стопудово там чувака в одном носке пристрелили бы прямо через носок. И музыкальный репертуар компартия отслеживала
13:42:53 17-01-2024
Гость (13:33:17 17-01-2024) Во время ВОВ рестораны работали. И вечеринки проводились.... Володин, так глубоко в историю государства российского не проникал, вот и ляпнул не впопад
15:32:55 17-01-2024
Гость (13:42:53 17-01-2024) Володин, так глубоко в историю государства российского не пр... Причём тут Володи? Вы текст хоть читали?
13:41:54 17-01-2024
А я поддерживаю. Проживем без этих голых жоп и обдолбанных артистов. Есть лишние деньги - помогите бойцам на СВО. Замечательный фонд есть у нас в крае, который оказывает реальную помощь нашим солдатам- ДОБРАЯ ВОЛЯ 22 )
14:00:07 17-01-2024
Затем и бойцы на передовой, чтобы в тылу были улыбки и радость, праздники и вечеринки. Страна не должна погружаться в военный угар. Уважать военных надо, помогать фронту надо. Я сам принимаю посильное участие в помощи бойцам на линии боестолкновений. Но я и веселиться не прекращал. Отдаю долг воинам, но и о друзьях и близких не забываю. Вы не понимаете, что это нормально?
14:13:15 17-01-2024
но и о друзьях и близких не забываю --- в одном носке к ним не пойдете. Хоть это и смешно. А такого бриллианта у вас вообще нет
14:40:47 17-01-2024
Гость (14:13:15 17-01-2024) но и о друзьях и близких не забываю --- в одном носке к ним... Это вы правильно заметили. На голой вечеринке был кто-то из простых смертных? Конечно нет. Но запрет тусовок будет для других людей. А те с носками и бриллиантами так и будут тусоваться.
15:04:00 17-01-2024
Гость (14:40:47 17-01-2024) Это вы правильно заметили. На голой вечеринке был кто-то из ... А те с носками и бриллиантами так и будут тусоваться ---- уже не тусуются. А кто не понял, объяснения, думаю, продолжатся
14:27:06 17-01-2024
А почему запретить? У нас вроде не война...
15:04:30 17-01-2024
Гость (14:27:06 17-01-2024) А почему запретить? У нас вроде не война...... У нас вроде не война --- так и того что есть хватает
15:28:37 17-01-2024
Гость (14:27:06 17-01-2024) А почему запретить? У нас вроде не война...... Ты это скажи нашим парням. которые сейчас в окопах, проливают свою кровь, отдают свои жизни за то, что бы ты жил под мирным небом
16:34:40 17-01-2024
гость (15:28:37 17-01-2024) Ты это скажи нашим парням. которые сейчас в окопах, пролива... Дак оно вроде бы мирное было.
01:16:40 19-01-2024
Гость (16:34:40 17-01-2024) гость (15:28:37 17-01-2024) Ты это скажи нашим парням... Это у кого какое:у Белгородской, Воронежской,Тульской,а сегодня и у Московской области,СПБ,Крыма и пр...-небо давно не мирное...
21:41:03 17-01-2024
А не пробовал не запрещать а рекомендовать клубам военнопатриотическую тематику.