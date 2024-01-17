НОВОСТИОбщество

Запретить молодежные вечеринки во время СВО предложил российский губернатор

При этом глава региона отметил, что совсем перекрашивать жизнь в серый цвет не стоит – можно ходить в театры и музеи

17 января 2024, 13:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил ограничить молодежные вечеринки, потому что молодое поколение должно знать цену мирному небу над головой, сообщает правительство региона.

"Моя позиция по увеселительным мероприятиям однозначна: нельзя устраивать бездумные вечеринки, пока кто-то на передовой ждет рассвет в окопе. Мы должны помнить и уважать тех, кто защищает нас, нашу страну. Молодежь должна знать цену мирному небу над головой", – подчеркнул Кондратьев.

Губернатор пояснил, что совсем перекрашивать жизнь в серый цвет не стоит – должны работать театры, музеи и учреждения культуры.

"Сегодня как никогда общим чувством должна стать сопричастность к событиям новой истории. Это гражданская позиция, она не может быть другой", – указал Кондратьев, добавив, что необходима трансформация осознанности.

Фото: t.me/vv_volodin

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Губернаторы СВО инициативы отдых и развлечения запреты

Комментарии 24

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Гость

13:19:43 17-01-2024

Ну определенная логика есть. Могут не запрещать, а просто мальчиков там начать проверять на предмет службы, желание туда идти убавится. И все законно, без запретов

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Гость

13:20:30 17-01-2024

мдя... совсем мякушка у человека

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И

12:20:05 21-01-2024

Гость (13:20:30 17-01-2024) мдя... совсем мякушка у человека... Давно пора Это сделать

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Гость

13:20:47 17-01-2024

Правильно, запретить дискотеки в школах, утренники в садиках, пусть сидят на горшках и думают о цене мирного неба

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Гость

13:41:03 17-01-2024

Гость (13:20:47 17-01-2024) Правильно, запретить дискотеки в школах, утренники в садиках... Золотые слова!

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Гость

13:23:34 17-01-2024

"нельзя устраивать бездумные вечеринки, пока кто-то на передовой ждет рассвет в окопе. " а кто определит, какие вечеринки буздумные, а какие думные и правильные?

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Гость

13:31:41 17-01-2024

Гость (13:23:34 17-01-2024) "нельзя устраивать бездумные вечеринки, пока кто-то на перед... а кто определит, какие вечеринки буздумные, а какие думные и правильные?--- ну что вы право, создадут комитет и будут давать разрешения по аналогии с митингами

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Гость

13:48:31 17-01-2024

Гость (13:31:41 17-01-2024) а кто определит, какие вечеринки буздумные, а какие думные и... Создадут комитет в составе тысячи человек, назначат им зп тысяч в 500 и все будет ок.

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Гость

13:31:43 17-01-2024

Запретить людям справлять д/с, свадьбы, улыбаться и смеяться! и секс срочно запретить! а то выдумали быть счастливыми!

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Гость

13:33:17 17-01-2024

Во время ВОВ рестораны работали. И вечеринки проводились.

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Гость

13:42:34 17-01-2024

Гость (13:33:17 17-01-2024) Во время ВОВ рестораны работали. И вечеринки проводились.... Стопудово там чувака в одном носке пристрелили бы прямо через носок. И музыкальный репертуар компартия отслеживала

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Гость

13:42:53 17-01-2024

Гость (13:33:17 17-01-2024) Во время ВОВ рестораны работали. И вечеринки проводились.... Володин, так глубоко в историю государства российского не проникал, вот и ляпнул не впопад

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Гость

15:32:55 17-01-2024

Гость (13:42:53 17-01-2024) Володин, так глубоко в историю государства российского не пр... Причём тут Володи? Вы текст хоть читали?

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гость

13:41:54 17-01-2024

А я поддерживаю. Проживем без этих голых жоп и обдолбанных артистов. Есть лишние деньги - помогите бойцам на СВО. Замечательный фонд есть у нас в крае, который оказывает реальную помощь нашим солдатам- ДОБРАЯ ВОЛЯ 22 )

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Гость

14:00:07 17-01-2024

Затем и бойцы на передовой, чтобы в тылу были улыбки и радость, праздники и вечеринки. Страна не должна погружаться в военный угар. Уважать военных надо, помогать фронту надо. Я сам принимаю посильное участие в помощи бойцам на линии боестолкновений. Но я и веселиться не прекращал. Отдаю долг воинам, но и о друзьях и близких не забываю. Вы не понимаете, что это нормально?

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Гость

14:13:15 17-01-2024

но и о друзьях и близких не забываю --- в одном носке к ним не пойдете. Хоть это и смешно. А такого бриллианта у вас вообще нет

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Гость

14:40:47 17-01-2024

Гость (14:13:15 17-01-2024) но и о друзьях и близких не забываю --- в одном носке к ним... Это вы правильно заметили. На голой вечеринке был кто-то из простых смертных? Конечно нет. Но запрет тусовок будет для других людей. А те с носками и бриллиантами так и будут тусоваться.

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Гость

15:04:00 17-01-2024

Гость (14:40:47 17-01-2024) Это вы правильно заметили. На голой вечеринке был кто-то из ... А те с носками и бриллиантами так и будут тусоваться ---- уже не тусуются. А кто не понял, объяснения, думаю, продолжатся

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Гость

14:27:06 17-01-2024

А почему запретить? У нас вроде не война...

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Гость

15:04:30 17-01-2024

Гость (14:27:06 17-01-2024) А почему запретить? У нас вроде не война...... У нас вроде не война --- так и того что есть хватает

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гость

15:28:37 17-01-2024

Гость (14:27:06 17-01-2024) А почему запретить? У нас вроде не война...... Ты это скажи нашим парням. которые сейчас в окопах, проливают свою кровь, отдают свои жизни за то, что бы ты жил под мирным небом

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Гость

16:34:40 17-01-2024

гость (15:28:37 17-01-2024) Ты это скажи нашим парням. которые сейчас в окопах, пролива... Дак оно вроде бы мирное было.

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Лю

01:16:40 19-01-2024

Гость (16:34:40 17-01-2024) гость (15:28:37 17-01-2024) Ты это скажи нашим парням... Это у кого какое:у Белгородской, Воронежской,Тульской,а сегодня и у Московской области,СПБ,Крыма и пр...-небо давно не мирное...

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Гость

21:41:03 17-01-2024

А не пробовал не запрещать а рекомендовать клубам военнопатриотическую тематику.

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