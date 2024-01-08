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Киркорова и Глюкозу вырезали из рождественского шоу Григория Лепса

Также под "монтажный нож" попали выступления Михаила Шуфутинского и Люси Чеботиной

08 января 2024, 11:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Номера с участием Филиппа Киркорова и Глюкозы вырезали из шоу "Рождество с Григорием Лепсом" на Первом канале. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

Концертную программу для эфира записали еще 24 декабря, однако после вечеринки, которую организовала Анастасия Ивлеева, экранную версию перемонтировали. Из нее убрали открывающий номер Киркорова, а также его выступления с Михаилом Шуфутинским и Люсей Чеботиной.

Также вырезали из финальной версии и номер певицы Глюкозы. Упоминания об этих артистах убрали со всех афиш. 

Ранее сообщалось, что Шуфутинский и Чеботина, которые не участвовали в скандальной вечеринке, также пострадали из-за нее.

Знаменитости

Комментарии 7

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Гость

12:09:13 08-01-2024

Филю вообще надо из всех эфиров вырезать. А на руководителей ТВ каналов штраф наложить,если его рожа появится в какой-нибудь программе. Туда же Баскова,Волочкову,Бузову и т.д.

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Гость

12:23:43 08-01-2024

Щас победят ?

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Гость

12:37:36 08-01-2024

Филя наговорил Вовану и Лексусу много интересного.

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Гена

12:39:22 08-01-2024

Всю эту шушеру отовсюду вырезать...

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Stranger

13:09:47 08-01-2024

Однажды сделанная глупость порождает много других.

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Элен без ребят

17:54:44 08-01-2024

и Шуфутинский голый, прастихоспаде, скакал? Оо

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горожанка

18:13:40 08-01-2024

Зато другим не повадно будет устраивать что-то подобное. Правильно. Стереть их из наших воспоминаний

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