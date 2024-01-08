Киркорова и Глюкозу вырезали из рождественского шоу Григория Лепса
Также под "монтажный нож" попали выступления Михаила Шуфутинского и Люси Чеботиной
08 января 2024, 11:40, ИА Амител
Номера с участием Филиппа Киркорова и Глюкозы вырезали из шоу "Рождество с Григорием Лепсом" на Первом канале. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".
Концертную программу для эфира записали еще 24 декабря, однако после вечеринки, которую организовала Анастасия Ивлеева, экранную версию перемонтировали. Из нее убрали открывающий номер Киркорова, а также его выступления с Михаилом Шуфутинским и Люсей Чеботиной.
Также вырезали из финальной версии и номер певицы Глюкозы. Упоминания об этих артистах убрали со всех афиш.
Ранее сообщалось, что Шуфутинский и Чеботина, которые не участвовали в скандальной вечеринке, также пострадали из-за нее.
12:09:13 08-01-2024
Филю вообще надо из всех эфиров вырезать. А на руководителей ТВ каналов штраф наложить,если его рожа появится в какой-нибудь программе. Туда же Баскова,Волочкову,Бузову и т.д.
12:23:43 08-01-2024
Щас победят ?
12:37:36 08-01-2024
Филя наговорил Вовану и Лексусу много интересного.
12:39:22 08-01-2024
Всю эту шушеру отовсюду вырезать...
13:09:47 08-01-2024
Однажды сделанная глупость порождает много других.
17:54:44 08-01-2024
и Шуфутинский голый, прастихоспаде, скакал? Оо
18:13:40 08-01-2024
Зато другим не повадно будет устраивать что-то подобное. Правильно. Стереть их из наших воспоминаний