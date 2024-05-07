Репетиция построения Барнаульского гарнизона. Фоторепортаж
Некоторые барнаульцы не стали дожидаться Дня Победы и решили посмотреть на мероприятие с уже установленных трибун
07 мая 2024, 18:45, ИА Амител
Репетиция построения Барнаульского гарнизона / Фото: amic.ru
Репетиция построения Барнаульского гарнизона проходит в краевой столице на площади Советов. Некоторые жители города не стали дожидаться 9 мая и решили прямо с установленных трибун понаблюдать, как проходит построение. Увидеть это можете и вы в фоторепортаже amic.ru.
Напомним, что ради репетиции проспект Ленина частично перекрыли – по нечетной стороне в рамках улиц Молодежной и Димитрова. Движение возобновят в 21:00. На это время власти также изменили работу ряда маршрутов автобусов и троллейбусов.
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20:00:08 07-05-2024
В гарнизоне есть строевые части ???