Репетиция построения Барнаульского гарнизона. Фоторепортаж

Некоторые барнаульцы не стали дожидаться Дня Победы и решили посмотреть на мероприятие с уже установленных трибун

07 мая 2024, 18:45, ИА Амител

Репетиция построения Барнаульского гарнизона / Фото: amic.ru

Репетиция построения Барнаульского гарнизона проходит в краевой столице на площади Советов. Некоторые жители города не стали дожидаться 9 мая и решили прямо с установленных трибун понаблюдать, как проходит построение. Увидеть это можете и вы в фоторепортаже amic.ru.

Напомним, что ради репетиции проспект Ленина частично перекрыли – по нечетной стороне в рамках улиц Молодежной и Димитрова. Движение возобновят в 21:00. На это время власти также изменили работу ряда маршрутов автобусов и троллейбусов.