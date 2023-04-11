Репродуктивный возраст женщин предложили ограничить в России: что это значит
Законодательно закрепить репродуктивный возраст женщин предлагают в России
11 апреля 2023, 13:46, Анастасия Бичакова
Всё больше женщин впервые становятся мамами после 40, 50 и даже 60 лет. Как говорится, при современных медицинских технологиях годы – не помеха.
Но Минздрав предлагает закрепить репродуктивный возраст россиянок на законодательном уровне. Что это значит и как ведомство хочет реализовать эту инициативу – в материале amic.ru.
Что значит закрепить репродуктивный возраст женщин?
Это значит установить возраст, после которого пациенткам могут отказывать в использовании вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) – к примеру, экстракорпоральное оплодотворение, использование донорской спермы и эмбрионов.
"В России необходимо законодательно отрегулировать репродуктивный возраст", – уверена главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Наталья Долгушина.
Какой репродуктивный возраст женщин предлагают установить в России?
Точный возраст не называют, да и это пока только обсуждения: в России никаких ограничений нет.
А вот Всемирная организация здравоохранения определяет репродуктивный возраст до 49 лет – и женщинам во многих странах с этого возраста уже не назначают ВРТ. Об этом пишет "Парламентская газета".
А иногда это происходит и гораздо раньше установленного "ценза". По словам президента Российской ассоциации репродукции человека Владислава Корсака, согласно международной практике, ограничить доступ к ВРТ могут и с 38 лет.
Корсак указал, что вспомогательные репродуктивные технологии подразумевают дорогостоящие процедуры.
"Для чего они нужны с позиции государства? Это рождение здорового ребёнка, увеличение населения", – сказал он.
Кого из женщин в России считают "старородящими"?
Возрастных ограничений по применению ВРТ в стране пока нет. Но вот термин "старородящая" остался. "Старородящими", или первородящими старшего возраста, в России принято считать женщин от 28 лет.
В ВРТ также есть понятие позднего репродуктивного возраста – 35-40 лет.
"Возраст женщины – серьёзный фактор, от этого никуда не деться. Он многократно снижает шансы на наступление беременности", – говорит Владислав Корсак.
Но возраст не пугает многих россиянок. Об этом свидетельствует рекордное число детей, рождённых после 40 лет.
Сколько женщин рожают после 40 лет?
По данным Росстата на 2021 год, россиянки старше 40 лет родили 56,86 тыс. детей. При этом 11 малышей появились на свет у мам от 60 лет и старше.
По мнению экспертов, завести ребёнка в таком возрасте без вспомогательных репродуктивных технологий – не всегда возможно. Поэтому женщины прибегают к их использованию.
ВРТ – гарантия беременности?
Нет, не гарантия. ВРТ далеко не всегда помогают забеременеть: 26,9% женщин – до 34 лет и только 11% – до 40 лет и старше.
А частота бесплодия в браке в России составляет 17,5%, то есть бесплодными считаются больше 4,5 млн пар. Об этом заявил член комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Круглый.
13:49:22 11-04-2023
к чему???? ведь есть замечательные примеры! ПЕЧАЛЬНО!
13:52:23 11-04-2023
А меня в 25 лет в 2003 году в Роддоме № 1 уже называли старородящей и на карточке так написали. Так обидно было.
13:59:06 11-04-2023
К чему??????? Зачем???????? Вредительством заниматься!