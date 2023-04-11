Точный возраст не называют, да и это пока только обсуждения: в России никаких ограничений нет.

А вот Всемирная организация здравоохранения определяет репродуктивный возраст до 49 лет – и женщинам во многих странах с этого возраста уже не назначают ВРТ. Об этом пишет "Парламентская газета".

А иногда это происходит и гораздо раньше установленного "ценза". По словам президента Российской ассоциации репродукции человека Владислава Корсака, согласно международной практике, ограничить доступ к ВРТ могут и с 38 лет.

Корсак указал, что вспомогательные репродуктивные технологии подразумевают дорогостоящие процедуры.