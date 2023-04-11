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Репродуктивный возраст женщин предложили ограничить в России: что это значит

Законодательно закрепить репродуктивный возраст женщин предлагают в России

11 апреля 2023, 13:46, Анастасия Бичакова

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Всё больше женщин впервые становятся мамами после 40, 50 и даже 60 лет. Как говорится, при современных медицинских технологиях годы – не помеха.

Но Минздрав предлагает закрепить репродуктивный возраст россиянок на законодательном уровне. Что это значит и как ведомство хочет реализовать эту инициативу – в материале amic.ru.

1

Что значит закрепить репродуктивный возраст женщин?

Это значит установить возраст, после которого пациенткам могут отказывать в использовании вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) – к примеру, экстракорпоральное оплодотворение, использование донорской спермы и эмбрионов.

"В России необходимо законодательно отрегулировать репродуктивный возраст", – уверена главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Наталья Долгушина.

2

Какой репродуктивный возраст женщин предлагают установить в России?

Точный возраст не называют, да и это пока только обсуждения: в России никаких ограничений нет.

А вот Всемирная организация здравоохранения определяет репродуктивный возраст до 49 лет – и женщинам во многих странах с этого возраста уже не назначают ВРТ. Об этом пишет "Парламентская газета".

А иногда это происходит и гораздо раньше установленного "ценза". По словам президента Российской ассоциации репродукции человека Владислава Корсака, согласно международной практике, ограничить доступ к ВРТ могут и с 38 лет.

Корсак указал, что вспомогательные репродуктивные технологии подразумевают дорогостоящие процедуры.

"Для чего они нужны с позиции государства? Это рождение здорового ребёнка, увеличение населения", – сказал он.

3

Кого из женщин в России считают "старородящими"?

Возрастных ограничений по применению ВРТ в стране пока нет. Но вот термин "старородящая" остался. "Старородящими", или первородящими старшего возраста, в России принято считать женщин от 28 лет.

В ВРТ также есть понятие позднего репродуктивного возраста – 35-40 лет.

"Возраст женщины – серьёзный фактор, от этого никуда не деться. Он многократно снижает шансы на наступление беременности", – говорит Владислав Корсак.

Но возраст не пугает многих россиянок. Об этом свидетельствует рекордное число детей, рождённых после 40 лет.

4

Сколько женщин рожают после 40 лет?

По данным Росстата на 2021 год, россиянки старше 40 лет родили 56,86 тыс. детей. При этом 11 малышей появились на свет у мам от 60 лет и старше.

По мнению экспертов, завести ребёнка в таком возрасте без вспомогательных репродуктивных технологий – не всегда возможно. Поэтому женщины прибегают к их использованию.

5

ВРТ – гарантия беременности?

Нет, не гарантия. ВРТ далеко не всегда помогают забеременеть: 26,9% женщин – до 34 лет и только 11% – до 40 лет и старше.

А частота бесплодия в браке в России составляет 17,5%, то есть бесплодными считаются больше 4,5 млн пар. Об этом заявил член комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Круглый.

Здоровье

Комментарии 3

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Гость

13:49:22 11-04-2023

к чему???? ведь есть замечательные примеры! ПЕЧАЛЬНО!

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Наталья

13:52:23 11-04-2023

А меня в 25 лет в 2003 году в Роддоме № 1 уже называли старородящей и на карточке так написали. Так обидно было.

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Гость

13:59:06 11-04-2023

К чему??????? Зачем???????? Вредительством заниматься!

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