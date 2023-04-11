В России предложили законодательно закрепить репродуктивный возраст
Специалисты отметили, что в мировой практике нередко ограничивают доступ к услугам ВРТ с 38 лет
11 апреля 2023, 10:47, ИА Амител
Внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Наталья Долгушина выразила мнение о том, что в России нужно законодательно отрегулировать репродуктивный возраст.
Президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак отметил, что первородящей старшего возраста считают женщину от 28 лет, а во вспомогательных репродуктивных технологиях есть понятие о позднем возрасте – от 35 до 40 лет.
Корсак добавил, что возраст женщины является важным фактором в вопросе репродукции.
Специалисты отметили, что в мировой практике нередко ограничивают доступ к услугам ВРТ с 38 лет, пишет RT.
11:15:56 11-04-2023
А для мужчин какой возраст будет предельным?